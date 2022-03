Λίζ Τρας: Τάγκαρε τον Βέρτη αντί του Δένδια η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Viral έγινε η ανάρτηση της Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας που αντί για τον Έλληνα ομόλογό της, έκανε ταγκ τον τραγουδιστή.

Μία λάθος κίνηση της Βρετανής ΥΠΕΞ ή του ατόμου που διαχειρίζεται το λογαριασμό της στα social media έκανε viral την ανάρτησή της, μετά τη συνάντησή της με τον Νίκο Δένδια.

Η Λίζ Τρας ενημέρωσε με ανάρτησή της για τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ωστόσο, στο καθιερωμένο mention αντί για τον Νίκο Δένδια, βρισκόταν ο Νίκος Βέρτης.

Η ανάρτηση έμεινε στο Twitter για αρκετά λεπτά, ώστε να σχολιαστεί, αλλά και να αναπαραχθεί τόσο ώστε να γίνει…viral.

???? ???? The UK and Greece are united in condemning Putin's barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.



I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn