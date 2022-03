Οικονομία

Ουκρανία: Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε βοήθεια “μαμούθ”

Ποιο ποσό ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας



Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε πακέτο ύψους 723 εκατομμυρίων δολαρίων που συμπεριλαμβάνει δάνεια και δωρεές στην Ουκρανία, ώστε να προσφερθεί δημοσιονομική υποστήριξη στη χώρα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας.

Το πακέτο περιλαμβάνει επιπλέον χορηγήσεις στο πλαίσιο προϋπάρχουσας δανειακής σύμβασης 350 εκατ. δολαρίων, ύψους περίπου 139 εκατ. δολαρίων, με εγγυήσεις από την Ολλανδία και τη Σουηδία, δωρεές 134 εκατ. δολαρίων από τη Βρετανία, τη Δανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και στην Ισλανδία, καθώς και παράλληλη χρηματοδότηση 100 εκατ. δολαρίων από την Ιαπωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση του χρηματοπιστωτικού θεσμού της Ουάσινγκτον.

