“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: σοβαρό πρόβλημα υγείας λίγο πριν τη δίκη του (βίντεο)

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Τι δήλωσε ο δικηγόρος του στο "Πρωινό".

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, που θα γίνει στις 18 Μαρτίου. Ο ηθοποιός κατηγορείται για ένα βιασμό κατ'εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού.

Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" αναφερόμενος στην επερχόμενη δίκη κάνοντας γνωστό πως "δεν είναι σε καλή κατάσταση, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και μάλιστα δεν ξέρουμε αν θα αντέξει την πίεση της ποινικής διαδικασίας".

Για το αν θα υπαρξουν μάρτυρες στη δίκη είπε χαρακτηριστικά "σε αδικήματα σχετικά με τη γενετήσια ζωή δεν υπάρχουν μάρτυρες".

"Υπάρχει ένας φόβος για τους μάρτυρες της κοινωνικής διαπόμπευσης"', ανέφερε χαρακτηριστικά.

