Κοινωνία

Missing Alert: αγνοούμενη βρέθηκε στο εξωτερικό

Τι αναφέρει ο Οργανισμός “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για τον εντοπισμό της γυναίκας, η εξαφάνιση της οποίας είχε σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Καλά στην υγεία της, στο εξωτερικό, εντοπίστηκε περίπου δύο μήνες μετά από την εξαφάνιση της, μια 42χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί στις 15 Ιανουαρίου στον Μαραθώνα.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, είχε σημάνει Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Οργανισμός, σε νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη, αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Δήμητρας Δημητρακοπούλου 42 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Δημητρακοπούλου Δήμητρα εντοπίστηκε σε χώρα του εξωτερικού και εχθές επέστρεψε κοντά στην οικογένεια της και είναι καλά στην υγεία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Δημητρακοπούλου Δήμητρα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

