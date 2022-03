Κοινωνία

Οικιακή βοηθός έβγαζε γυμνές φωτογραφίες τα παιδιά της οικογένειας

Τη συγκλονιστική αποκάλυψη για το περιστατικό στην Κηφισιά, έκανε ο συνδικαλιστής της αστυνομίας, Χρήστος Μπαλάσκας.

Μέσα από μία ανάρτηση του Χρήστου Μπαλάσκα,, στο Facebook μία σοκαριστική είδηση είδε το φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο συνδικαλιστής της αστυνομίας, συνελήφθη μία γυναίκα που δούλευε ως οικιακή βοηθός σε σπίτι στην Κηφισιά και είχε στην κατοχή της γυμνές φωτογραφίες των παιδιών στο σπίτι που εργαζόταν και μάλιστα όπως φαίνεται τις είχε διαμοιράσει και στο διαδίκτυο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χρήστου Μπαλάσκα:

«6/3/2022. Απογευματινή περιπολία για το Β 4-2 της Β αλλαγής της άμεσης δράσης. Στις 13:30 οι δύο αρχιφύλακες λαμβάνουν σήμα για άτομο το οποίο περίμενε να υποδείξει παράνομη φωτογράφιση στην περιοχή της Κηφισιάς. Οι συνάδελφοι αμέσως έσπευσαν για το σημείο και εκεί τους περίμενε ο παθών ο οποίος τους δήλωσε ότι στο κινητό τηλέφωνο μιας αλλοδαπής γυναίκας, την οποία είχε προσλάβει για οικιακή βοηθό και για την φροντίδα των τριών ανηλίκων παιδιών του, βρήκε γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του. Η 28χρονη αλλοδαπή (από Νεπάλ) δήλωσε ότι είχε φωτογραφίσει τα ανήλικα για πλάκα. Είχε στείλει όμως τις φωτογραφίες σε διαφόρους χρήστες του internet όπως ανακάλυψαν οι δύο έμπειροι αμεσοδρασίτες. Η δράστις προσήχθη στο τοπικό Τ.Α. όπου σχηματίστηκε δικογραφία για παιδική πορνογραφία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Όπως βλέπουμε το φάσμα των ενεργειών της άμεσης δράσης είναι τεράστιο. Πανταχού παρόντες. Μπράβο στο πλήρωμα που έδειξε την απαραίτητη προσοχή σε ένα τόσο λεπτό ζήτημα!!».

