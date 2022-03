Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις: Κρίσεις για τους ανώτατους αξιωματικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ποιοι ανώτατοι αξιωματικοί κρίθηκαν διατηρητέοι και ποιοι αποστρατεύθηκαν.

Συνήλθε σήμερα το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων προκειμένου να κρίνει τους ανώτατους αξιωματικούς στο βαθμό του αντιστρατήγου , αντιναυάρχου, αντιπτεράρχου υποστρατήγου, υποναυάρχου και υποπτεράρχου στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΣΑΓΕ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 4 αντιστρατήγους, 1 αντιναύαρχο(Μ) , 4 υποναυάρχους , 4 υποπτεράρχους και έναν υποστράτηγο (ΝΟΜ)

Αναλυτικότερα το ΣΑΓΕ έκρινε:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιστράτηγο (ΠΖ) Πέτρο Δεμέστιχα Αντιστράτηγο (ΠΖ) Νικόλαο Φλάρη Αντιστράτηγο (ΠΖ) Γεώργιο Τσιτσικώστα Αντιστράτηγο (ΠΖ) 'Αγγελο Χουδελούδη Αντιστράτηγο (ΜΧ) Γεώργιο Κέλλη και Αντιστράτηγο (ΠΖ) Αναστάσιο Σπανό

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

Αντιστράτηγο (ΠΖ) 'Αγγελο Ιλαρίδη έως σήμερα Γενικό Επιθεωρητή Στρατού- Διοικητή Δόγματος Εκπαίδευσης Αντιστράτηγο (ΜΧ) Λεωνίδα Κακαβά έως σήμερα Διοικητή ΑΣΔΥΣ Αντιστράτηγο (ΠΒ) Θεμιστοκλή Γρυμπίρη έως σήμερα Διοικητή ΣΕΘΑ Αντιστράτηγο (ΑΣ) Ιωάννη Παπαναγνώστου Επιτελάρχη ΓΕΣ

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ Υποναύαρχο Γεώργιο Καμπουράκη ΠΝ Υποναύαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ Υποναύαρχο Φραγκίσκο Λελούδα ΠΝ Υποναύαρχο Ιωάννη Πάττα ΠΝ Υποναύαρχο (Μ) Χαρίλαο Παπαδημητρίου ΠΝ Υποναύαρχο (Μ) Κωνσταντίνο Κολοκούρη ΠΝ Υποναύαρχο (Ο) Δημήτριο Ρυζιώτη ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

Αντιναύαρχο (Μ) Γεώργιο Μπαμπλένη ΠΝ έως σήμερα Διοικητή ΔΔΜΝ Υποναύαρχο Ιωάννη Καλογερόπουλο ΠΝ Υποναύαρχο Δημήτριο Μήλα ΠΝ Υποναύαρχο Μιχαήλ Ναούμ ΠΝ Υποναύαρχο (ΥΙ) Βασίλειο Γκούμα ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Γεώργιο Καραδήμα Υποπτέραρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Κελλάρη Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Βαγενά Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Κυριάκου Υποπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη Υποπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Πανίδη Υποπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Παπαχρήστου Υποπτέραρχο (ΜΗ) Χρήστο Τελλίδη Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κωνσταντίνο Κλενιάτη Υποπτέραρχο (ΜΑ) Αναστάσιο Χαλβατζή Υποπτέραρχο (ΜΑ) Δημήτριο Μπόζνο Υποπτέραρχο (ΥΙ) Δημήτριο Χατζηγεωργίου Υποπτέραρχο (ΥΙ) Παναγιώτη Κωστόπουλο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

Υποπτέραρχο (Ι) Στέργιο Τσιλίκα Υποπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Βασιλείου Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο-Αριστείδη Αγορογιάννη Υποπτέραρχο (Ο) Γεώργιο Γαβριηλίδη

4. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Σπυρίδωνα Γιαννακάκη .

Οι κρίσεις συνεχίζονται για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - 6χρονος: Εγκεφαλικά νεκρό το παιδί που έπεσε από μπαλκόνι

Χανιά: Αλυσοπρίονο έκοψε την αρτηρία πολύτεκνου πυροσβέστη

Πόλεμος στην Ουκρανία: νέα κατάπαυση πυρός για τους πρόσφυγες