Κοινωνία

Γκαζάκια σε υποκατάστημα της ΔΕΔΔΗΕ και σε Ειρηνοδικείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμπρηστικές επιθέσεις τη νύχτα κατά στόχων, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Γκαζάκια σε υποκατάστημα της ΔΕΔΔΗΕ στο Παγκράτι τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο μηχανισμός εξερράγη στις 2:30 περίπου τα ξημερώματα και προκάλεσε καταστροφές στην είσοδο της επιχείρησης, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς.

Λίγο νωρίτερα γκαζάκια είχαν τοποθετήσει άγνωστοι στην είσοδο του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Β’.

Ούτε σε αυτήν την περίπτωση υπήρξαν τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – Κοκαΐνη μέσα σε μπανάνες: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: χιόνια και κρύο την Τετάρτη

Ed Sheeran: Κατηγορείται ότι "έκλεψε" το "Shape of you"! (βίντεο)