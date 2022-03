Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Οι κλειστοί δρόμοι

Σε περιοχές σε όλη τη χώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, ενώ σε ακόμα περισσότερες είναι απαραίτητες οι αλυσίδες.

Η κακοκαιρία «Φίλιππος» πλήττει από το πρωί τα δυτικά και βόρεια της χώρας, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ -και στα δύο ρεύματα- προχώρησε η αστυνομία, λόγω χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, (τελευταία ενημέρωση Τετάρτη 13:00), οι εξής δρόμοι είναι κλειστοί:

