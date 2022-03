Κοινωνία

Δολοφονία Καρολάιν: Βίντεο ντοκουμέντο από σχολική γιορτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δήμος Αλοννήσου θεσπίζει υποτροφίες στην μνήμη της. Τι είπε ο δήμαρχος του νησιού στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Κέλλυ Χεινοπώρου και η εκπομπή «Το Πρωινό», έφεραν στο φως τη δημοσιότητας, ένα βίντεο το οποίο παραχώρησαν οι φίλοι της και στο οποίο εμφανίζεται η αδικοχαμένη Καρολάιν να τραγουδάει με τους συμμαθητές της σε σχολική γιορτή.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δήμαρχος Αλοννήσου, Πέτρος Βαφίνης, ο οποίος αποκάλυψε ότι στην μνήμη της Καρολάιν θεσπίστηκαν υποτροφίες.

Ερωτηθείς για την κόρη της Καρολάιν, Λυδία, είπε ότι το παιδί περνάει πολύ καλά με τη γιαγιά και τον παππού της και όλο το νησί έχει αγκαλιάσει και περιβάλει με αγάπη όλη την οικογένεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – Κοκαΐνη μέσα σε μπανάνες: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

Άλιμος: Θρίλερ με πτώμα που επέπλεε στη θάλασσα