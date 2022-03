Κόσμος

Ουκρανία – Τσερνόμπιλ: Συναγερμός από μπλακ άουτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεκόπη πλήρως η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και των συστημάτων ασφαλείας του έχει διακοπεί «πλήρως» εξαιτίας των ρωσικών στρατιωτικών ενεργειών, ανακοίνωσε η εταιρεία Ukrenergo, διαχειρίστρια του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ραδιενεργές ουσίες είναι πιθανόν να διαφύγουν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, επειδή το χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο δεν μπορεί να ψυχθεί μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε από την πλευρά της η ουκρανική κρατική εταιρεία Energoatom, διαχειρίστρια των τεσσάρων πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας.

Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ «έχει πλήρως αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης εξαιτίας των στρατιωτικών ενεργειών του ρώσου κατακτητή. Ο σταθμός δεν διαθέτει πλέον ηλεκτρική τροφοδοσία», αναφέρεται στην σελίδα της Ukrenergo στο Facebook.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο και της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι δυνατές λόγω των εχθροπραξιών, διευκρίνισε η Energoatom.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανταρκτική – Endurance: Βρέθηκε το ιστορικό ναυάγιο!

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

“Το Πρωινό” – Χριστίνα Παππά: έμαθα από το Instagram ότι θα γίνω γιαγιά (βίντεο)