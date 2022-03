Τεχνολογία - Επιστήμη

Ελευθεριάδης για Τσέρνομπιλ: Οι πραγματικές διαστάσεις των κινδύνων

Ο καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής του ΑΠΘ, έκανε λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της Ουκρανίας, το οποίο δικαιολόγησε λόγω της ρωσικής εισβολής.

Ο καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής του ΑΠΘ, Χρήστος Ελευθεριάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας σχετικά με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσέρνομπιλ, κάτι που άλλωστε επιβεβαίωσε και η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας.

Όπως είπε ο κ. Ελευθεριάδης, αρχικά θα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι το ραδιενεργό υλικό που είναι αποθηκευμένο εκεί, μετά από περίπου 20 χρόνια, είναι πλέον πολύ μικρό. Επίσης δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος διαρροής. Στο σημείο υπάρχουν γεννήτριες που θα λειτουργήσουν αν χρειαστεί ώστε το ψυκτικό υγρό να κινείται απρόσκοπτα στους αντιδραστήρες.

Ο μοναδικός λόγος ανησυχίας και σίγουρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν είναι η κόπωση του προσωπικού το οποίο έχουν θέσει σε επιφυλακή οι Ρώσοι που έχουν καταλάβει την περιοχή.

Ο κ. Ελευθεριάδης χαρακτήρισε τον θόρυβο που δημιουργήθηκε ως ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της Ουκρανίας η οποία έχει δεχτεί εισβολή και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τη Δύση ακόμα και με ανορθόδοξους τρόπους.

Τέλος ο κ. Ελευθεριάδης είπε ότι γενικά δεν πρέπει να ανησυχούμε για κίνδυνο ατυχήματος στα πυρηνικά εργοστάσια της Ουκρανίας, καθώς σφαίρες, αλλά ακόμη και ρουκέτες, δεν μπορούν να εισχωρήσουν στο περίβλημα ενός αντιδραστήρα και για να υπάρξει κίνδυνος θα πρέπει να πέσουν βόμβες πολλών τόνων πάνω σε έναν αντιδραστήρα.

