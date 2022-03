Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ελπιδοφόρος: Η βία είναι αμαρτία

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής καταδίκασε τη ρωσική εισβολή και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον ουκρανικό λαό.

Μήνυμα συμπαράστασης στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, αλλά και καταδίκης της ρωσικής εισβολής, έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια Οικουμενικής Ακολουθίας, η οποία τελέστηκε προς χάριν της ειρήνης στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Ουκρανικής Εκκλησίας στο Μανχάταν.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο κόσμος βλέπει τη Ρωσία να ξεκινάει μια άδικη και βίαιη εισβολή στην Ουκρανία. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, προσευχόμαστε για αυτούς που η ζωή τους επηρεάζεται από αυτή τη σκληρή επίθεση», σημείωσε ο κ. Ελπιδοφόρος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Στο τελετουργικό συμμετείχαν ο μητροπολίτης της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Αμερικής, Ιεραπόλεως Αντώνιος, ο Αρχιεπίσκοπος Παμφύλου Δανιήλ, ο Καρδινάλιος Τίμοθι Ντόλαν από τη Νέα Υόρκη και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος των Ραβίνων της Νέας Υόρκης, Ιωσήφ Ποτάσνικ. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε, μεταξύ άλλων, και η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή, λέγοντας ότι η ευθύνη για την αιματοχυσία βαραίνει τους ώμους του Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η βία είναι η αμαρτία. Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιερός, ούτε καν δίκαιος, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ηθικά αποδεκτός. Η σημερινή αιματοχυσία στην Ουκρανία είναι ευθύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη για τη δική του εγωιστική πολιτική ατζέντα».

Ο κ. Ελπιδοφόρος έκανε λόγο για μια «αδελφοκτονία» μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών και υπενθύμισε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. «Σταματήστε τώρα τον πόλεμο. Άμεσα σταματήστε κάθε πράξη βίας, οτιδήποτε σκορπάει πόνο και θάνατο. Αφήστε τη λογική να επικρατήσει, όπως επίσης και την αγάπη για τον συνάνθρωπο, τη συμφιλίωση και την αλληλεγγύη, το φως του αναστηθέντος Χριστού, το δώρο της ζωής».

Τέλος, η κυβερνήτης Νέας Υόρκης εξέφρασε την ετοιμότητα της αμερικανικής μεγαλούπολης για να υποδεχθεί τους πρόσφυγες από την Ουκρανία και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην δραστήρια ουκρανική κοινότητα.

