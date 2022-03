Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - οπαδική βία: εντάλματα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.

Στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας και συλλογής προανακριτικού υλικού, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και επακόλουθης διενεργηθείσας κύριας ανάκρισης Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με τη εμπλοκή ατόμων σε αδικήματα με κίνητρο την οπαδική βία, συνελήφθησαν με εντάλματα, τέσσερα (4) άτομα (28χρονη ημεδαπή, 29χρονος και 26χρονος ημεδαποί και 31χρονος αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Τα ανωτέρω μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για ληστείες από κοινού και κατά συρροή, σωματικές βλάβες, εκρήξεις και εμπρησμούς, διατάραξη κοινής ειρήνης, βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων και πραγμάτων, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή εκρηκτικών βομβών και φωτοβολίδων.

Οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σχετίζονται με πράξεις οπαδικής βίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

