“Rouk Zouk Special”: Νικολόπουλος - Μαραβέγιας στα “χαρακώματα” (εικόνες)

Ξεχωριστό και με “μουσικές ανάσες” βράδυ Κυριακής, προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι εκλεκτοί καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί και όχι μόνο έρχονται την Κυριακή 13 Μαρτίου, στις 20:00, στο «ROUK ZOUK SPECIAL» και κάνουν χαμό!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται 10 καλεσμένους έτοιμους να ρουκζουκάρουν μέχρι τελικής πτώσεως και για καλό σκοπό, για την ενίσχυση των «ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS».

Δύο διαφορετικοί τραγουδοποιοί και οι ομάδες τους έρχονται αντιμέτωποι στο «ROUK ZOUK SPECIAL» αυτής της Κυριακής.

«ΤΑ ΓΚΛΟΜΠΑΛΙΑ» των Κωστή Μαραβέγια, Πέννυς Μπαλτατζή, Δάφνης Καραβοκύρη, Ξένιας Ντάνια και Ελεάννας Παπαϊωάννου παίζουν απέναντι από την ομάδα «ΟΙ ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΟΙ» των Χρήστου Νικολόπουλου, Μυρτώς Αλικάκη, Κωνσταντίνου Κάππα, Ευσταθίας Τσαπαρέλη και Αθηνάς Καμπάκογλου.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος φυσικά δεν θα μπορούσε να μην μας χαρίσει live κάποιο τραγούδι του, αλλά και ο Κωστής Μαραβέγιας δηλώνει πολύ καλά προπονημένος!

Στα highlights της βραδιάς:

Η Αθηνά Καμπάκογλου μπορεί να μην καταφέρει να βρει πολλά τραγούδια, αλλά θα τα χορέψει με μοναδικό τρόπο.

Γιατί η Δάφνη Καραβοκύρη υποστηρίζει πως οι κατσαρίδες συμβολίζουν κάτι ηρωικό;

Πόσο θα αντέξει η Μυρτώ Αλικάκη να μην τσακωθεί με τον Κωνσταντίνο Κάππα;

Θα ξοδευτεί η Δάφνη Καραβοκύρη για μια λαμπάδα στο ύψος της Ξένιας Ντάνια;

Μια Βασούλα έρχεται στο «Μας κούφανες» και έχει άγριες διαθέσεις, ενώ η συνάντησή της με την Αθηνά Καμπάκογλου θα συζητηθεί.

Στο «Μας κούφανες», ο Κωστής Μαραβέγιας μπορεί να βρίσκει τον Ηλία, αλλά η Ηλέκτρα ακόμη… αναζητείται.

Η Πέννυ Μπαλτατζή κάποια στιγμή τα χάνει και «το ρίχνει» στην προσευχή.

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή, στις 20:00, στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

