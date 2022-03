Κόσμος

Μπάιντεν - Κυρώσεις στη Ρωσία: εμπάργκο στη βότκα και το χαβιάρι

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Με ένα νέο διάγγελμα ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ η Μόσχα συνεχίζει την προκλητική της στάση ατην Ουκρανία. Με τις έξτρα κυρώσεις, αυξάνιουν την πίεση στο Κρεμλίνο. Πιο συγκεκριμένα το νέο πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ αφορά σε εμπάργκο σε διαμάντια, αλκοόλ, ρωσική βότκα, θαλασσινά και χαβιάρι.

Ακόμη μακραίνει και η λίστα με τα ονόματα των δισεκατομμυριούχων που έχουν υποστεί οικονομικές κυρώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε σήμερα να «αποφύγει» μια «άμεση αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», επειδή θα προκαλούσε έναν «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Δεν πρόκειται να κάνουμε έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε ο Αμερικανός ηγέτης από τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αποφάσισαν να αποκλείσουν τη Ρωσία από το κανονικό καθεστώς αμοιβαιότητας που διέπει το παγκόσμιο εμπόριο, κάτι που ανοίγει το δρόμο για την επιβολή τιμωρητικών δασμών ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία.

«Λαμβάνουμε επίσης επιπρόσθετα μέτρα για την απαγόρευση βασικών τομέων της ρωσικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσινών, της βότκας και των διαμαντιών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η Μόσχα απολάμβανε προηγουμένως το λεγόμενο εμπορικό καθεστώς του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», το οποίο ευνοούσε το ελεύθερο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι μίλησε με τον πρόεδρο Μπάιντεν και συμφώνησαν για περαιτέρω υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Του δώσαμε την αξιολόγηση της κατάστασης στο πεδίο της μάχης, τον ενημέρωσα για τα εγκλήματα της Ρωσίας κατά του άμαχου πληθυσμού. Συμφωνήσαμε για περαιτέρω βήματα για την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και την αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

