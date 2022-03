Μπάιντεν - Ερντογάν: άρση κυρώσεων και αγορά 40 F-16 ζητά η Τουκρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν οι δύο Πρόεδροι για Ουκρανία - Ρωσία και την τουρκική μεσολάβηση. Ο Μπάιντεν ζήτησε απο τον Ερντογάν να καταδικάσει την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα το απόγευμα οι πρόεδροι Τουρκίας και ΗΠΑ. Ερντογάν και Μπάιντεν συζήτησαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και για διμερή θέματα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τουρκική προεδρία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν πως ο ρόλος της Τουρκίας στην προσπάθεια να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Μόσχας και Κιέβου είναι σημαντικός, προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση της κρίσης. Υπογράμμισε πως η τριμερής συνάντηση Λαβρόφ-Κουλέμπα-Τσαβούσογλου στην Αττάλεια, λίγες ώρες νωρίτερα, ήταν μία διπλωματική επιτυχία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στον Μπάιντεν πως ήρθε η ώρα να αρθούν όλες οι «άδικες» κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Συμπλήρωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί να αγοράσει 40 νέα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και να εκσυγχρονίσει αυτά που έχει ήδη, το συντομότερο δυνατόν.

Σε ανάρτηση του στο Twitτer, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει πως ζήτησε απο τον Ερντογάν συντονισμό για να λογοδοτήσει η Μόσχα για την απρόκλητη επίθεση στην Ουκρανία και τον κάλεσε να υποστηρίξει τον ουκρανικό λαό, ουσιαστικά πιέζοντας τον Τούρκο Πρόεδρο να λάβει θέση και να πάψει να τηρεί την θέση του "επιτήδειου ουδέτερου".

I spoke today with @RTErdogan to coordinate our responses to Russia’s unprovoked attack on Ukraine. We discussed the importance of continued international efforts to hold Moscow accountable for its aggression and to support the Ukrainian people as they confront this crisis.