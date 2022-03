Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Δεν υπήρξαμε σκλάβοι και δεν θα γίνουμε ποτέ

Νέο μήνυμα του Ουκρανού Προέδρου, μετά απο την συνάντηση των ΥΠΕΞ Ρωσίας και Ουκρανίας, στην Αττάλλεια της Τουρκίας.





Ένα νέο μήνυμα λίγο μετά τις άκαρπες συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας στην Αττάλεια, έστειλε στους συμπατριώτες του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρι Κουλέμπα είπε ότι δεν έλαβε δέσμευση από τον Λαβρόφ ούτε για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου μέσα και έξω από τη Μαριούπολη, ούτε για μια 24ωρη κατάπαυση του πυρός για να λυθούν ανθρωπιστικά ζητήματα.

Η λίστα των απαιτήσεων του Λαβρόφ είναι η παράδοση, δεν θα παραδοθεί η Ουκρανία, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι συμφώνησαν να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να βρεθεί λύση στην ανθρωπιστική κρίση και πως ο ίδιος είναι έτοιμος για οποιαδήποτε συνάντηση ξανά σε αυτό το φόρουμ.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση ότι «χρησιμοποιεί την Ουκρανία για να υπονομεύσει τη Ρωσία». Διεμήνυσε, δε, ότι η Ρωσία, που βρίσκεται «υπό απειλή» όπως είπε, δεν θέλει και δεν πρόκειται να βασιστεί ξανά στη Δύση ποτέ στο μέλλον, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η Δύση «συμπεριφέρεται επικίνδυνα».

«Μετά από 15 ημέρες πολέμου δεν γίναμε σκλάβοι και δεν θα γίνουμε ποτέ», είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας για 15η μέρα. Σηκωθήκαμε όρθιοι. Ο ουκρανικός στρατός αντεπιτίθεται σε βασικές κατευθύνσεις. Χάρη στους στρατιωτικούς, εθνοφύλακες, συνοριοφύλακες, αστυνομικούς και όλους όσους μπήκαν στην άμυνα, δεν γίναμε σκλάβοι. Και δεν θα είμαστε ποτέ. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα μας, αυτή είναι η μοίρα μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι.

