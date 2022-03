Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Αττάλεια: Λαβρόφ και Κουλέμπα συμφώνησαν ότι διαφωνούν

Άκαρπες απέβησαν οι συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας Σεργκέι Λαβρόφ και Ντμίτρι Κουλέμπα στην Αττάλεια, οι οποίες διεξήχθησαν παρουσία του Τούρκου ομολόγου τους, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Οι συζητήσεις έγιναν κατά τη 15η ημέρα ρωσικού σφυροκοπήματος στην Ουκρανία, που έχει οδηγήσει σε δύσκολη θέση την ρωσική οικονομία λόγω των σκληρών κυρώσεων των δυτικών αλλά και σε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση με πάνω από 2 εκατ. πρόσφυγες να φεύγουν από την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρι Κουλέμπα είπε ότι δεν έλαβε δέσμευση από τον Λαβρόφ ούτε για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου μέσα και έξω από τη Μαριούπολη, ούτε για μια 24ωρη κατάπαυση του πυρός για να λυθούν ανθρωπιστικά ζητήματα.

Η λίστα των απαιτήσεων του Λαβρόφ είναι η παράδοση, δεν θα παραδοθεί η Ουκρανία, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι συμφώνησαν να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να βρεθεί λύση στην ανθρωπιστική κρίση και πως ο ίδιος είναι έτοιμος για οποιαδήποτε συνάντηση ξανά σε αυτό το φόρουμ.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση ότι «χρησιμοποιεί την Ουκρανία για να υπονομεύσει τη Ρωσία». Διεμήνυσε, δε, ότι η Ρωσία, που βρίσκεται «υπό απειλή» όπως είπε, δεν θέλει και δεν πρόκειται να βασιστεί ξανά στη Δύση ποτέ στο μέλλον, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η Δύση «συμπεριφέρεται επικίνδυνα».

Σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τη βαρύτητα των δυτικών κυρώσεων, ο Ρώσος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι υπάρχουν και άλλες αγορές για τη ρωσική ενέργεια, πέραν των δυτικών, και ότι πάντοτε θα υπάρχουν, ενώ παράλληλα έστειλε και το μήνυμα ότι ο «θείος Σαμ» (αναφορά στις ΗΠΑ) δεν θα μπορέσει να καταστρέψει τη ρωσική οικονομία.

Απορρίπτοντας τις επικρίσεις που έχει δεχθεί η ρωσική πλευρά, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η χώρα του δεν έχει ποτέ της χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο ή μοχλό πίεσης στις σχέσεις της με άλλες χώρες, ενώ παράλληλα εκείνος παρουσίασε μια άλλη δική του εκδοχή αναφορικά με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Μαριούπολη, υποστηρίζοντας πως εκεί δεν υπήρχαν ασθενείς παρά τα όσα υποστηρίζει και παρουσιάζει σε βίντεο και σε φωτογραφίες η ουκρανική πλευρά.

«Αυτή η μαιευτική κλινική είχε καταληφθεί εδώ και καιρό από το τάγμα Αζόφ και άλλους ακραίους και όλες οι έγκυες, όλες οι νοσηλεύτριες και όλο το προσωπικό είχε εκδιωχθεί», υποστήριξε από την πλευρά του ο Λαβρόφ, αγνοώντας έτσι και απορρίπτοντας τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τους ασθενείς και τις έγκυες στα συντρίμμια του νοσοκομείου στη Μαριούπολη που είχαν δει μια ημέρα νωρίτερα το φως της δημοσιότητας.

