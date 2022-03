Πολιτισμός

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλευρό του ουκρανικού λαού

Συνεργασία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με τον Ερυθρό Σταυρό σε διεθνές επίπεδο, μέσω και της ενεργοποίησης όλων των δυνάμεων του Ομίλου στις χώρες της Ευρώπης, στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σε αυτές τις δραματικές στιγμές για τον Ουκρανικό λαό, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το τραγικό πρόσωπο του πολέμου, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προχωρά σε μία σημαντική πρωτοβουλία ανθρωπιάς.

Με μία κίνηση έμπρακτης στήριξης και ενίσχυσης των πληγέντων του πολέμου στην Ουκρανία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεργάζεται με τον Ερυθρό Σταυρό, σε διεθνές επίπεδο, ενεργοποιώντας όλες τις δυνάμεις του στις χώρες της Ευρώπης, όπου δραστηριοποιείται.

Τα τηλεοπτικά κανάλια, αλλά και τα ραδιόφωνα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες των χωρών τους για τη συγκέντρωση τροφίμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο KISS FM Ρουμανίας, που ανήκει στον Όμιλο ANTENNA, είναι ήδη συνδιοργανωτής στη φιλανθρωπική συναυλία «We are one» που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου στη National Arena στο Βουκουρέστι, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στον Ερυθρό Σταυρό της Ρουμανίας για τη στήριξη των πληγέντων του πολέμου.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να γίνουν κομμάτι αυτής της αλυσίδας αλληλεγγύης, μπορούν να μπουν στο www.antenna.gr/csr για να ενημερωθούν για τα σημεία συλλογής των παρακάτω ειδών πρώτης ανάγκης:

ΤΡΟΦΙΜΑ: Γάλα εβαπορέ, παιδικό γάλα σε σκόνη, κονσέρβες, δημητριακά, φρυγανιές, αλεύρι, ζυμαρικά

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Αντιπυρετικά, αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός, οφθαλμικές σταγόνες, αποστειρωμένες γάζες, σπρέι για την επούλωση πληγών, κρέμες για εγκαύματα, συσκευές για ενδοφλέβιες ενέσεις, σύριγγες όλων των μεγεθών, αιμοστατικά, ολόσωμες στολές για Covid 19, ιατρικές μάσκες, αντισηπτικό χεριών και επιφανειών, θερμόμετρα, kit πρώτων βοηθειών.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επιστρατεύει και πάλι όλες τις δυνάμεις του. Αυτή τη φορά, κινητοποιείται πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και στέκεται στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας με πράξεις ότι η ανιδιοτελής προσφορά και η αλληλεγγύη είναι οι διαχρονικές αξίες που διέπουν την ταυτότητα και το όραμά του.

