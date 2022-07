Κόσμος

Λαβρόφ κατά Ζελένσκι: Στόχος η αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάνοντας στροφή 180 μοιρών, ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δηλώνει πως η Μόσχα επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε χθες Κυριακή στην Αίγυπτο, ερχόμενος σε αντίθεση με όσα έλεγε την άνοιξη, πως η Μόσχα επιδιώκει ανατροπή της κυβέρνησης της Ουκρανίας.

«Οπωσδήποτε θα βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό να απαλλαγεί από το καθεστώς, που είναι απόλυτα αντιλαϊκό και εναντίον της ιστορίας», είπε ο κ. Λαβρόφ στο Κάιρο, προσθέτοντας ότι ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός θα ζήσουν μαζί στο μέλλον.

Τις τελευταίες ημέρες, η ρωσική πολιτική ηγεσία σκληραίνει δημόσια τις θέσεις της όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την Τετάρτη, ο κ. Λαβρόφ απείλησε ότι θα τεθούν υπό κατοχή και άλλα εδάφη, πέραν της περιοχής του Ντονμπάς, όπου επικεντρώνονται οι εχθροπραξίες το τρέχον διάστημα.

Με δεδομένες τις παραδόσεις όπλων που έχουν μεγαλύτερο δραστικό βεληνεκές από τη Δύση στον ουκρανικό στρατό, είναι απαραίτητο να απωθηθούν περαιτέρω οι δυνάμεις του Κιέβου από τις περιφέρειες Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ, που συγκροτούν το Ντονμπάς. Η Μόσχα έχει αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες «Λαϊκές Δημοκρατίες» τις φιλορωσικές αρχές των δύο περιφερειών.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ διαβεβαίωνε τον Απρίλιο ότι η Μόσχα «δεν σχεδιάζει» να προκαλέσει «αλλαγή καθεστώτος» στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε ινδικό τηλεοπτικό δίκτυο. Είχε προσθέσει τότε πως επαφίεται στον ουκρανικό λαό να επιλέγει τους ηγέτες του.

Ο Κίσινγκερ συμβουλεύει τον Σελένσκι να…

Ο Αμερικανός πρώην υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ παροτρύνει τόσο την κυβέρνηση της Ουκρανίας όσο και αυτές των χωρών της Δύσης να μη δεχθούν την παραχώρηση οποιουδήποτε τμήματος των εδαφών που κυρίευσε και κατέχει η Ρωσία από την αρχή του πολέμου, την 24η Φεβρουαρίου, στις όποιες διαπραγματεύσεις διεξαχθούν στο μέλλον προκειμένου να τερματιστεί αυτή η σύρραξη.

Ο κ. Κίσινγκερ δήλωσε στο δημόσιο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF ότι δεν θα πρέπει να καν να τεθεί στο τραπέζι ζήτημα παραχώρησης εδαφών και παρότρυνε τη Δύση να είναι σαφής για το τι θα τεθεί σε συζήτηση και τι όχι στις μελλοντικές συνομιλίες. Τα πάντα θα πρέπει να αποφασιστούν από κοινού με τον λαό της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο άλλοτε επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, την ημέρα που ο πόλεμος έκλεισε τον πέμπτο του μήνα.

Γόνος οικογένειας Γερμανοεβραίων που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ναζιστική Γερμανία το 1938, ο κ. Κίσινγκερ μετατράπηκε σε διαμορφωτή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από τα χρόνια του 1960 ως και τα χρόνια του 1970, όταν διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας και κατόπιν υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έλαβε Νόμπελ Ειρήνης το 1973 για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων με την κυβέρνηση αυτού που ήταν τότε το Βόρειο Βιετνάμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Δαδιά, Ηλεία, Λέσβος: τιτάνια μάχη στα “πύρινα” μέτωπα (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας

Ευελπίδων: Εκρηκτικός μηχανισμός στα δικαστήρια