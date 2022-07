Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Χερσώνα ανακτά εδάφη

Τι δήλωσε ο σύμβουλος της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας Σέργκιι Κλαν σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Ουκρανίας.



Η Χερσώνα της Ουκρανίας ανακτά σταδιακά εδάφη από τη Ρωσία, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τοπικού αξιωματούχου, θα έχει οριστικά απελευθερωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

«Είμαστε σε θέση να πούμε ότι η περιοχή της Χερσώνας θα απελευθερωθεί (από τη Ρωσία) μέχρι τον Σεπτέμβριο και ότι όλα τα σχέδια των δυνάμεων κατοχής θα αποτύχουν», δήλωσε ο σύμβουλος της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας Σέργκιι Κλαν σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Ουκρανίας.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αρχίσει τις τελευταίες εβδομάδας να ανακτά εδάφη στην περιοχή της Χερσώνας, με την βοήθεια οπλικών συστημάτων που έχουν χορηγηθεί από τις δυτικές χώρες.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για ανατροπή της κατάστασης επί του πεδίου. Κατά την διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων, οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αυτές που έχουν το πλεονέκτημα», δήλωσε ο ουκρανός αξιωματούχος. «Ο στρατός μας προωθείται πραγματικά, περνάμε από την φάση της άμυνας στην αντεπίθεση».

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την μεγάλη πόλη της περιοχής, την Χερσώνα, στις 3 Μαρτίου. Επρόκειτο για την πρώτη μεγάλη ουκρανική πόλη που παραδόθηκε στην επίθεση της Μόσχας από την έναρξη την ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, ακριβώς πριν από πέντε μήνες.

Σημαντική για την ουκρανική γεωργία, η περιοχή της Χερσώνας συνορεύει με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε από την Μόσχα το 2014.

