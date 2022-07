Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη - ΕΕΣ: Τραπεζικός λογαριασμός για βοήθεια στους πυρόπληκτους

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλευρό των πυρόπληκτων.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνέχεια της μεγάλης κινητοποίησής του για τις τεράστιες καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι μεγάλης έκτασης πυρκαγιές που προκλήθηκαν στην Αττική και συγκεκριμένα στις περιοχές Πεντέλη, Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη και Ντράφι, αναπτύσσει επιπλέον κινήσεις συμπαράστασης των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας.

Συγκεκριμένα, προχωρά στο άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης προς ενίσχυση των πυρόπληκτων των παραπάνω περιοχών αλλά και των οικόσιτων ζώων που έμειναν χωρίς στέγη, με στόχο να συγκεντρωθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσό. Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά παρακαλούνται να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.34.0200976543

IBAN: GR4402602400000340200976543

SWIFT Code: ERBKGRAA

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Πυρκαγιές».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210 36 09 825 ή 210 36 11 425, μέσω email στο pr@redcross.gr ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Πεντέλη, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, τρία κλιμάκια Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Τμήματος Αθηνών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, βρίσκονται δίπλα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα διασωστικά οχήματα του Ε.Ε.Σ. πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες στις πυρόπληκτες ζώνες, προκειμένου να εντοπίσουν νέες εστίες φωτιάς αλλά και κατοίκους που δεν έχουν εγκαταλείψει ακόμα τα σπίτια τους και χρειάζονται βοήθεια για την μετακίνησή τους σε ασφαλές σημείο, καθώς και να απελευθερώσουν οικόσιτα ζώα που εγκαταλείφθηκαν στα σπίτια κατά τη διάρκεια της προληπτικής εκκένωσης.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. εγκατέστησαν άμεσα σταθμό Α’ Βοηθειών, προκειμένου να προσφέρουν παντός είδους βοήθεια σε κατοίκους και πυροσβέστες, οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του πυκνού καπνού είτε έχουν υποστεί εγκαύματα από τη μάχη με τις φλόγες. ΑΠΕ ΜΠΕ/Γραφείο Τύπου ΕΕΣ.

