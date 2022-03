Αθλητικά

Ηρακλής: πρόστιμο για την "εισβολή" σκύλου στο παρκέ

Ακόμη ένα πρόστιμο στον Γηραιό από τον αθλητικό δικαστή.

Πρόστιμο επιβλήθηκε στον "Γηραιό" μεταξύ άλλων και για είσοδο ζώου στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την Stoiximan Basket League.

Αναλυτικά η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ:



Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ HΡΑΚΛΗΣ 2017):

α) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, ρίψη υγρών και είσοδος ζώου στον αγωνιστικό χώρο χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ,

β) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα χρηματικό πρόστιμο 700 ευρώ και

γ) για γεγονότα εντός γηπέδου (είσοδος φιλάθλων στις κερκίδες κλπ) χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 5-3-2022.

