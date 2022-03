Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ηρακλής: υποτάχθηκε ο ουραγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με λειψή ομάδα παρατάχθηκαν οι Θεσσαλονικείς, σούπερ εμφάνιση απο τον Παπανικολάου.

Με 21 πόντους (5/7 τρίποντα), 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο του Κώστα Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε στο ΣΕΦ απέναντι στον... αποδεκατισμένο Ηρακλή, επικρατώντας με 94-65, για την 16η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 14-1, κι ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 27 βαθμούς (13-1), με αγώνα λιγότερο. Στην τελευταία θέση παρέμεινε ο «Γηραιός» με 15 βαθμούς (3-12).

Οι Πειραιώτες που προέρχονταν από ήττα στο Βερολίνο από την Άλμπα και έχουν δύσκολο πρόγραμμα στη Euroleague με Ζαλγκίρις στο Κάουνας την Τρίτη (15/3) σε εξ αναβολής παιχνίδι και ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» την Πέμπτη (17/3) στο ΣΕΦ, μπήκε νωθρός και πάτησε γκάζι στο β΄ μέρος. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να ξεκουράσει τους Βεζένκοφ και Σλούκα ενόψει της δύσκολης συνέχειας, με τον πρώτο να αγωνίζεται για 10:40΄΄ και τον δεύτερο για 8:22΄΄. Πρίντεζης (15π.), Λαρεντζάκης (12π.) και Ντόρσεϊ (11π.) ήταν επίσης διψήφιο για τον Ολυμπιακό.

Από τον μαχητικό Ηρακλή στο α΄ μέρος, ξεχώρισαν οι Μπράντον Γκάρετ (20π., 10ρ.), Μάικ Χένρι (19π.), Αντόνιο Γουντς (11π.), ενώ 12 ριμπάουντ μάζεψε ο Γάιος Σκορδίλης.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 38-33, 61-50, 94-65

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με 9-10, αλλά ο Κώστας Παπανικολάου το πήρε προσωπικά και έχοντας πετύχει τους μισούς πόντους της ομάδας του οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 20-14 στο 10ο λεπτό. Ο Ηρακλής είχε αιτηθεί την αναβολή του αγώνα ελέω κρουσμάτων κορονοϊού (δεν έγινε δεκτό το αίτημά του) και έπαιζε με... επτά παίκτες, με τον νεαρό Αργυρούλη να πατάει παρκέ στη 2η περίοδο και να σκοράρει, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Κομνιανίδης.

Με τους παίκτες του Ολυμπιακού υποτονικούς, ο Ηρακλής μείωσε σε 28-27 και 32-31 για να διατηρούν προβάδισμα 5 πόντων οι γηπεδούχοι στο ημίχρονο (38-33).

Δύο λεπτά μετά την επανέναρξη, ο Ηρακλής προηγήθηκε με 38-40, αλλά έκτοτε ο Ολυμπιακός αποφάσισε να σοβαρευτεί. Οι Πρίντεζης και Ουόκαπ έδωσαν το έναυσμα στους συμπαίκτες τους και παρά τις απαντήσεις του Γουντς, οι Πειραιώτες είχαν προβάδισμα +11 πόντων στο 30ό λεπτό.

Στην 4η περίοδο, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε για να πάρει τους δύο βαθμούς, ξέφυγε με +21 (80-59) και πλέον όλα είχαν κριθεί.

Αυτό ήταν το 94-65 με τον Ολυμπιακό να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα και τον Μπαρτζώκα να κάνει διαχείριση, βλέποντας πέραν του Παπανικολάου και τους Λαρεντζάκη, Πρίντεζη να κάνουν εξαιρετική εμφάνιση, δίνοντας παράλληλα ανάσες σε Σλούκα και Βεζένκοφ. Από τη μεριά του ο Ηρακλής πήρε το χειροκρότημα, έχοντας για διψήφιους τους Γκάρετ (20 π.), Χένρι (19 π.) και Γουντς (11 π.).

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τσώνος, Χριστινάκης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Oυόκαπ 5 (1), Ντόρσεϊ 11 (1), Πρίντεζης 15 (1), Παπανικολάου 21 (5), Ζαν-Σαρλ, Έισι 3 (1), Λούντζης 8 (1), Λαρεντζάκης 12 (4), Σλούκας, Μάρτιν 8, Βεζένκοφ 7, ΜακΚίσικ 4

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Γουντς 11, Σκορδίλης 6, Χένρι 19 (3), Γκάρετ 20, Ντολεζάι 5 (1), Αργυρούλης 2, Κομνινιάδης 2

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Απριλίου: Νωρίτερα οι πρώτες πληρωμές

Κορονοϊός: αύξηση διασωληνωμένων και 19002 κρούσματα το Σάββατο

ΟΑΕΔ - Επίδομα ανεργίας και παροχές: Διευκρινίσεις για τις αλλαγές