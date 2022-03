Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: “φρένο” από την Άλμπα Βερολίνου

Οι "ερυθρόλευκοι" δεν κατάφεραν να περιορίσουν τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας.

Το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Γερμανία μέσα σε λίγες ημέρες δεν είχε την αίσια κατάληξη που είχε αυτό με την Μπάγερν στο Μόναχο. Το Βερολίνο αποδείχτηκε αφιλόξενο για την ομάδα του Πειραιά, αφού η αναποτελεσματική άμυνα των παικτών του Μπαρτζώκα επέτρεψε στην Άλμπα να πετύχει 90 πόντους (!) για το τελικό 90-75, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής.

Ο MVP του αγώνα, Μαοντό Λο, πέτυχε 27 πόντους (με 5/6 τρίποντα), μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ για τα “Albatros” που τα έδιναν όλα, αφού για τη γερμανική ομάδα διακυβεύεται η παρουσία στην οκτάδα και τα πλέι οφ.

Ο Ολυμπιακός είχε κακές επιλογές και επιθετικά, ενώ στην 4η περίοδο όταν προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεση δέχτηκε μεγάλα σουτ από την ομάδα του Βερολίνου (13/21 τρίποντα οι Γερμανοί). Το αποτέλεσμα;

Είπε «αντίο» στο νικηφόρο σερί του 4-0 και υποχώρησε στο 16-10 (15-8 χωρίς τις ρωσικές ομάδες). Οι Γερμανοί ανέβηκαν στο 11-16 (με τις ρωσικές ομάδες εντός) και στο 9-12 χωρίς αυτές. Οι Βεζένκοφ (19 πόντοι και 9 ριμπάουντ), Χασάν Μάρτιν (17 πόντοι) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (11 πόντοι) ήταν οι τρεις διψήφιοι του Ολυμπιακού, ενώ 6 πόντους και 10 ασίστ είχε ο Κώστας Σλούκας.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-30, 57-51, 90-75

Δικαίωμα στην Άλμπα να αισθάνεται... ισάξια έδωσε ο Ολυμπιακός μετά το τζάμπολ, με αστοχία από τους παίκτες του Μπαρτζώκα (Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Φαλ στην αρχική πεντάδα). Μακρινά σουτ χωρίς θετική κατάληξη και λάθη από τους περιφερειακούς επέτρεψαν στους Γερμανούς να προηγηθούν με 11-6 με πόντους από Λο, Σμιθ και Λάμερς.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού μεταφράστηκε σε σερί 8-0, από Ουόκαπ, Φαλ και τρίποντο του Βεζένκοφ, για να προσπεράσουν οι «ερυθρόλευκοι», 11-14. Αν και δέχτηκε τρίποντο από τον Ισραηλινό Ταμίρ Μπλακ, ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε στην πρωτοπορία χάρη στους Φαλ και Βεζένκοφ (14-17), ενώ ο Κουμάντζε διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου, 16-17.

Τον Μάρτιν Χασάν τροφοδότησε ο Ολυμπιακός στις πρώτες επιθέσεις του στο 2ο δεκάλεπτο, με τον Αμερικανό σέντερ να πετυχαίνει 6 σερί πόντους για το 20-23. Ένα τρίποντο του Γιώργου Πρίντεζη έφερε την ομάδα του Πειραιά στο +4, 20-26, αλλά έκτοτε η ελληνική ομάδα βραχυκύκλωσε.

Οι κακές επιλογές των παικτών του Μπαρτζώκα, έδωσαν την ευκαιρία στην Άλμπα να τρέξει, να βρει ελεύθερα σουτ και διαδρόμους και να υπερισχύσει. Αρχικά με τον Μαοντό Λο που έφτασε τους 14 προσωπικούς πόντους γράφοντας το 29-28 και εν συνεχεία με τους Σμιθ, Τίμαν και Ντα Σίλβα, οι “Albatros” έκλεισαν στο +7, το α΄ μέρος (37-30).

Ένας αποφασισμένος στην άμυνα και με ενέργεια στην επίθεση Ολυμπιακός εμφανίστηκε στο παρκέ στα πρώτα λεπτά μετά το ημίχρονο. Ντόρσεϊ, Παπανικολάου και Βεζένκοφ ολοκλήρωσαν σερί 6-0 για τους Πειραιώτες (37-36). Όμως, η αντεπίθεση των «ερυθρόλευκων» δεν θα είχε διάρκεια.

Ο Μαοντό Λο εξελισσόταν σε «θύτη» του Ολυμπιακού και φτάνοντας τους 19 πόντους έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του, 46-42. Κι ενώ ο Ντόρσεϊ με 2/2 βολές μείωσε στο καλάθι (46-44), ακολούθησε ξανά ένα νεκρό διάστημα από πλευράς Ολυμπιακού για να δει την ομάδα του Ίσραελ Γκονθάλεθ για πρώτη φορά στο +9 (55-46). Μέχρι την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου και χάρη σε πόντους από Φαλ και Βεζένκοφ (16 πόντους και 7 ριμπάουντ έως τότε), ο Ολυμπιακός έριξε την τιμή της διαφοράς στους 6 πόντους, 57-51.

Η Άλμπα μπήκε με αυτοπεποίθηση και στην 4η περίοδο, με τον Γκονθάλεθ να έχει για αντίπαλο δέος απέναντι στον Χασάν Μάρτιν τους Ντα Σίλβα και Σίκμα που έκαναν εξαιρετική δουλειά και στα ριμπάουντ (62-55). Και λίγο αργότερα, η ομάδα του Βερολίνου ισοφάρισε τη μέγιστη τιμή της υπέρ της διαφοράς, το +9 (68-59). Στον Όσκαρ Ντα Σίλβα, ο Ολυμπιακός απάντησε με δίποντο του Ντόρσεϊ και τρίποντο του Βεζένκοφ (68-64).

Το 70-66, διαμόρφωσε με με 2/2 βολές ο ΜακΚίσικ. Όμως, η Άλμπα είχε βρει ρυθμό στην επίθεση και ο Λο με νέο τρίποντο 73-66 είπε «στοπ» στην προσπάθεια αντεπίθεσης του Ολυμπιακού. Το 75-66 από τον Μπεν Λάμερς, σήμανε το -9 για μία ακόμη φορά για τους «ερυθρόλευκους» με εναπομείναντα χρόνο 5:13΄΄. Και μετά από μί ακόμη χαμένη επίθεση του Ολυμπιακού, ο Σμιθ, έξω από τα 6.75 έφερε την Άλμπα στο +12 για πρώτη φορά, 78-66.

Οι Γερμανοί τα έδιναν όλα στο παρκέ και μετά το 78-68 δια χειρός Μάρτιν, βρήκαν ελεύθερο διάδρομο με τον Σμιθ να μπαίνει ανενόχλητος στη ρακέτα (80-68). Οι πέντε διαδοχικοί πόντοι του Λο (έφτασε τους 27!) ήταν ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό (85-68) που έδειχνε ανίκανος να αντιδράσει, αφού η άμυνά του δεν λειτουργούσε απέναντι στην Άλμπα.

Πλέον, δεν απέμενε χρόνος, αφού το -17 ήταν μη αναστρέψιμο στα λιγότερο από δύο λεπτά που απέμεναν. Κι όταν ακούστηκε η κόρνα της γραμματείας, ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 90-75.

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ρότσα (Πορτογαλία), Ουντιάνσκι (Μ. Βρετανία)

ΆΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Ίσραελ Γκονθάλεθ): Λο 27 (5), Ντα Σίλβα 10 (1), Σμιθ 15 (3), Ντελόβ 5 (1), Μάτισεκ, Σνάιντερ 5 (1), Κουμάτζε 4, Τίμαν 6, Σίκμα 5 (1), Μπλατ 5, Λαμέρς 8

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Ντόρσεϊ 11, Λαρεντζάκης, Φαλ 8, Σλούκας 6, Μάρτιν 17, Βεζένκοφ 19 (2), Πρίντεζης 3 (1), Παπανικολάου 2, Ζαν-Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 4