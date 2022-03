Αθλητικά

Μπάγερν - Ολυμπιακός: νίκη στο Μόναχο για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά από ένα “δυνατό ματς”, φεύγει από την Γερμανία έχοντας στις αποσκευές της το “ροζ φύλλο αγώνα”.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο αγώνα για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, νικώντας την Μπάγερν, με 98-88, στο Μόναχο, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο MVP Τάιλερ Ντόρσεϊ για 3 δεκάλεπτα οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην 4η διαδοχική και 16η νίκη τους στο σύνολο (ρεκόρ 16-9), με 25 πόντους (5/6 βολές, 4/6 δίποντα και 4/4 τρίποντα) σε 25:57΄΄ συμμετοχής.

Η Μπάγερν που είχε πρώτο σκόρερ τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Ογκάστιν Ρούμπιτ (18π.) υποχώρησε στο 12-13 και έχασε κάθε ελπίδα για παρουσία στην τετράδα, την ώρα που συνεχίζει να παλεύει για την οκτάδα, σε περίπτωση που τεθούν εκτός οι ρωσικές ομάδες, στις 21 Μαρτίου. Ο Λούτσιτς πρόσθεσε 15 πόντους και από 12 οι Χίλιαρντ και Χάντερ.

Κι αν ο Παναθηναϊκός ή καλύτερα ο... Κάιλ Χάινς είχε κάνει τη χάρη στον Ολυμπιακό και είχε ηττηθεί στο ΟΑΚΑ η Αρμάνι Μιλάνο, τότε η ομάδα του Πειραιά θα ήταν ακόμη πιο κοντά στην 3η θέση, αφού πλέον οι Ιταλοί έχουν ρεκόρ 18-8, δηλαδή δύο περισσότερες νίκες αλλά με έναν περισσότερο αγώνα.

Ο Ντόρσεϊ πάντως δεν ήταν μόνος απόψε! Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -10 (50-40) στις αρχές της 2ης περιόδου και χάρη στο double double που σημείωσε ο Κώστας Σλούκας με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν και πάλι ουσιαστικός με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Χασάν Μάρτιν αποδείχτηκε... άνθρωπος της τελευταίας στιγμής με διαδοχικούς πόντους στα τελευταία λεπτά και 14 συνολικά. Φαλ (10π., 7ρ.), Λαρεντζάκης (9π. με 3/3 τρίποντα) και Ουόκαπ (7π.) έβαλαν κι αυτοί ένα... λιθαράκι για μια ιδιαίτερα σημαντική νίκη στον δρόμο προς το... Βελιγράδι.

Πανό με το μήνυμα “No More War” κράτησαν οι παίκτες των δύο ομάδων πριν το τζάμπολ, αναφορά για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ ο προπονητής της Μπάγερν, Αντρέα Τρινκιέρι φορούσε T-shirt με το ίδιο μήνυμα.

Τα δεκάλεπτα: 29-28, 53-50, 69-73, 88-98

Ένας εξαιρετικός επιθετικά Ολυμπιακός που στηρίχτηκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ... ξέχασε να παίξει άμυνα στην 1η περίοδο. Ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού πέτυχε 13 πόντους με 3/3 τρίποντα μετά το τζάμπολ. Οι Γερμανοί κυνηγούσαν στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου δεκαλέπτου, για όσο δηλαδή οι «ερυθρόλευκοι» χτυπούσαν στο transition, αποφεύγοντας το σετ παιχνίδι που βόλευε τους παίκτες του Τρινκιέρι. Ο τελευταίος υποχρεώθηκε να αποσύρει γρήγορα τον Ουόντεν λόγω του αναποτελεσματικού μαρκαρίσματος στον Ντόρσεϊ, αλλά και οι Πειραιώτες αντιμετώπιζαν πρόβλημα στο μαρκάρισμα του Βλάντιμιρ Λούτσιτς.

Ο Σέρβος προκάλεσε φθορά σε φάουλ στον Κώστα Παπανικολάου που προσπαθούσε να τον σταματήσει, για να δώσει τη θέση του στον ΜακΚίσικ, μετά το 2ο φάουλ, ο «Πάπι». Με 7 πόντους του, ο Λούτσιτς κρατούσε την Μπάγερν, 17-17. Ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί 7-0, 17-24, αλλά ο πρώην «ερυθρόλευκος» Οθέλο Χάντερ πήρε τη σκυτάλη από τον Λούτσιτς. Μετά από τρίποντο του Ντεσόν Τόμας (20-24), ο Αμερικανός ψηλός πέτυχε 6 διαδοχικούς πόντους, με εντυπωσιακά καρφώματα, για το 26-26 νικώντας και τον Μουσταφά Φαλ και τον Χασάν Μάρτιν που τον αντικατέστησε. Ο Μάρτιν απάντησε (26-28), για να συμβεί ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό εν συνεχεία, ένα εύστοχο buzzer beater τρίποντο του Σέρβου, Όγκνιεν Γιάραμαζ, με το οποίο προσπέρασε με 29-29 η Μπάγερν στο 10ο λεπτό.

Παίζοντας με ταχύτητα και δύναμη η Μπάγερν με την επανέναρξη και με τους Χίλιαρντ και Γιάραμαζ να μοιράζονται τις επιθετικές πρωτοβουλίες έγινε το «αφεντικό» στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου. Μετά το 38-38, ο Λούτσιτς με προσωπικό σερί (13 πόντους και 5 ριμπάουντ έως τότε) έφερε την Μπάγερν στο +4 (44-40) για να προσπεράσουν και με +10 (50-40) οι Γερμανοί (Ρούμπιτ και Γιάραμαζ).

Σε εκείνο το σημείο, ο Ολυμπιακός... αποφάσισε να παίξει άμυνα, είπε διαδοχικά «στοπ» στους γηπεδούχους, βρήκε ρυθμό επιθετικά και απάντησε με δικό του σερί 8-0. Συγκεκριμένα, ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη, ένα δίποντο του Βεζένκοφ και το έμμεσο τρίποντο του Σλούκα (γκολ φάουλ) έφεραν τους Πειραιώτες στο -2, 50-48. Το τρίποντο του Κόρεϊ Ουόλντεν (53-48) ήταν... ό,τι... δεν χρειαζόταν ο Ολυμπιακός στην επόμενη επίθεση της Μπάγερν, να μειώσει στην εκπνοή σε 53-50 (σκορ ημιχρόνου) ο Σλούκας. Tα 7 λάθη ήταν στα πλην των «ερυθρόλευκων» στο α΄ μέρος (μόνο 3 η Μπάγερν).

Ο Ολυμπιακός βγήκε αποφασισμένος να πιέσει στην άμυνα στην 3η περίοδο και με τον Ντόρσεϊ να παραμένει «καυτός» πήρε γρήγορα προβάδισμα. Ο τελευταίος με 3/3 βολές ισοφάρισε αρχικά για τους Πειραιώτες σε 53-53 και παρά τα δύο τρίποντα του πρώην «ερυθρόλευκου» Ογκάστιν Ρούμπιτ, ο Ντόρσεϊ πέτυχε και τους επόμενους 5 πόντους της ομάδας του για το 59-61 (μαζί με μία βολή του Βεζένκοφ. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» βγήκε νικητής στη ρακέτα στην επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού (59-63), για να διαμορφώσει ο ίδιος και το 59-65 (+6). Φαλ και Ουόκαπ έστειλαν τη διαφορά στο +7 (61-68).

Για ακόμη μια φορά, ο Ολυμπιακός δεν έδειχνε τη δέουσα προσοχή στο μαρκάρισμα στη γραμμή του τριπόντου με τον Ντεσόν Τόμας να τον τιμωρεί (64-68). Ο Παπανικολάου, όμως απάντησε με τον ίδιο τρόπο (64-71). Χάντερ και Βεζένκοφ «χτύπησαν» στη ρακέτα (66-73) και το πιο σημαντικό ήταν ότι ο Ολυμπιακός διατηρούσε τη διαφορά του +7. Με το 3ο του φάουλ, ο MVP του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ (25π. έως τότε) έστειλε τον Νταρούν Χίλιαρντ στη γραμμή των βολών, για το 69-73, σκορ 3ης περιόδου, αφού αυτή τη φορά αποδείχτηκε άστοχος σε σουτ για τρεις ο Παπανικολάου.

Όλα προμήνυαν ένα φινάλε «θρίλερ», αλλά ο Ολυμπιακός φρόντισε να οικοδομήσει γρήγορα διαφορά στις αρχές της 4ης περιόδου. Το +5, 71-76 από τον Βεζένκοφ φαινόταν εύθραυστο. Ο Ογκάστιν Ρούμπιτ έβρισκε τον τρόπο να ανεβάζει το σκορ για τους Γερμανούς, την ώρα που Σλούκας και Μάρτιν είχαν έτοιμες απαντήσεις, 76-82. Και πάλι, όμως στην άμυνα οι παίκτες του Μπαρτζώκα δεχόντουσαν τρίποντο, αυτή τη φορά δια χειρός Χίλιαρντ (79-82). Και τότε... όλα άλλαξαν! Ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη και ένα δίποντο του ΜακΚίσικ «πάγωσαν» την “AUDI DOME”, για το +8 του Ολυμπιακού (79-87). Μάρτιν και Σλούκας διατήρησαν το +8 (83-91) απαντώντας στον Οθέλο Χάντερ και απέμεναν περίπου 2 λεπτά.

Το 5ο φάουλ του Σίσκο έστειλαν τον Μάρτιν στη γραμμή των βολών, με τον Αμερικανό να εξελίσσεται στον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό (83-93). Μετά τις 2 βολές του Λούτσιτς, ο Λαρεντζάκης με το 3ο του τρίποντο «σφράγισε» τη νίκη του Ολυμπιακού (85-96). Ο Βεζένκοφ «έγραψε» το 85-98 και το τρίποντ του Νταρούν Χίλιαρντ (88-98) ήταν ανώδυνο αυτή τη φορά, αφού δεν υπήρχε χρόνος για την Μπάγερν.

Διαιτητές: Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Αμίτ Μπάλακ (Ισραήλ)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Αντρέα Τρινκιέρι): Τόμας 8 (2), Ουόλντεν 6 (2), Χάντερ 12, Γιάραμαζ 9 (2), Λούτσιτς 15 (1), Τζορτζ, Όμπστ, Ντέντοβιτς, Ρούμπιτ 18 (3), Σίσκο 4, Χίλιαρντ 12 (2), Ραντόσεβιτς 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7, Ντόρσεϊ 25 (4), Λαρεντζάκης 9 (3), Φαλ 10, Σλούκας 11, Μάρτιν 14, Βεζένκοφ 17 (1), Παπανικολάου 3 (1), Ζαν-Σαρλ, ΜακΚίσικ 2

Ειδήσεις σήμερα:

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - MBC Group: τα “κλειδιά” της συμφωνίας για επενδύσεις στην Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: έπεσε από το μπαλκόνι, ενώ αστυνομικοί έψαχναν το σπίτι του

Άμεση Δράση: Αστυνομικοί ξεγέννησαν γυναίκα (βίντεο)