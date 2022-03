Οικονομία

Γεωργιάδης στη Σαουδική Αραβία: Επαφές υψηλού επιπέδου για επενδύσεις

Στη Σαουδική Αραβία η ελληνική αποστολή για επαφές με στόχο τις επενδύσεις και τον τουρισμό.

«Ξεκινήσαμε ήδη τις επαφές υψηλού επιπέδου για τη συνέχεια της καλής πορείας των επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα» τόνισε σε δηλώσεις του από την Αλ Ούλα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

«Πρώτη ημέρα της επισκέψεως στη Σαουδική Αραβία, με τους συνάδελφους Κώστα Φραγκογιάννη, Ιωάννη Τσακίρη και Σοφία Ζαχαράκη, λάβαμε μια καταπληκτική φιλοξενία από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, σε έναν εκπληκτικό χώρο την Αλ Ούλα. Γνωρίσαμε την παράδοσή τους, αλλά ξεκινήσαμε ήδη και τις επαφές υψηλού επιπέδου για τη συνέχεια της καλής πορείας των επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Με τη Σαουδική Αραβία έχουμε μια φιλική , ιστορική, πολιτική σχέση και θέλουμε να την κεφαλαιοποιήσουμε προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας» δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης από την Αλ Ούλα, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης της ελληνικής αποστολής. «Έχουμε μαζί μας 43 ελληνικές επιχειρήσεις, 55 επιχειρηματίες. Μία αποστολή περίπου 110 ατόμων. Είμαστε 4 υπουργοί της κυβέρνησης. Θα συναντηθούμε με 7 υπουργούς της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται να γίνουν περίπου 220 διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β), ανέφερε.

Προσδιόρισε πως στόχος «είναι να επιστρέψουμε, έχοντας κεφαλαιοποιήσει τη μεγάλη, σκληρή δουλειά που έχει κάνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το υπουργείο Εξωτερικών στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων και της δημιουργίας επενδυτικών προτάσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σαουδική Αραβία».

Παρακολουθήστε τι μετέδωσε στο κεντριικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο απεσταλμένος του σταθμού στην Σαουδική Αραβία, Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος καλύπτει την επίσκεψη της ελληνικής αποστολής:.

