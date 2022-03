Παράξενα

Εισβολή στην Ουκρανία - Πολωνία: Υποσχέθηκε “καταφύγιο” σε 19χρονη και την βίασε

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη και ακόμη μιας περίπτωσης, με “πρωταγωνίστρια” ένα κορίτσι 16 χρόνων που ξεριζώθηκε λόγω των πολεμικών συγκρούσεων.

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Πολωνία ως ύποπτος για τον βιασμό μιας 19χρονης, την οποία παρέσυρε στο σπίτι του, προσφέροντας μέσω Διαδικτύου καταφύγιο, αφού αυτή εγκατέλειψε την Ουκρανία.

Σε ένα περιστατικό που πυροδότησε ανησυχίες γύρω από την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας, η αστυνομία στο Βρότσλαβ δήλωσε ότι συνέλαβε τον 49χρονο ύποπτο με κατηγορίες βιασμού.

Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 12 ετών για το «βίαιο έγκλημα», ανέφεραν οι Αρχές.

«Συνάντησε το κορίτσι προσφέροντας τη βοήθειά του μέσω μιας διαδικτυακής πύλης. Δραπέτευσε από την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, δεν μιλούσε πολωνικά. Εμπιστευόταν έναν άντρα που της υποσχέθηκε να τη βοηθήσει και να της παράσχει στέγαση. Δυστυχώς, όλα αυτά αποδείχθηκαν δόλια χειραγώγηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Σε μια άλλη περίπτωση στην Πολωνία, η οποία έχει πάρει περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη γειτονική Ουκρανία, ένας άνδρας φέρεται να υποσχέθηκε δουλειά και ένα δωμάτιο σε ένα 16χρονο κορίτσι προτού επέμβουν οι αρχές.

«Προφανώς όλοι οι πρόσφυγες είναι γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Joung-ah Ghedini-Williams, επικεφαλής της παγκόσμιας επικοινωνίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο οποίος έχει επισκεφθεί τα σύνορα στη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Μολδαβία.

Σωματεμπορία και σεξουαλική κακοποίηση

«Πρέπει να προσέχετε για τυχόν κινδύνους για σωματεμπορία, αλλά και για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Αυτά είναι τα είδη καταστάσεων που άνθρωποι όπως οι διακινητές προσπαθούν να επωφεληθούν», είπε. σύμφωνα με όσα μεταδίδει το AP.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες λέει ότι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά, έχουν ήδη εγκαταλείψει την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη και την ταχύτερη φυγή της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε χώρες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Μολδαβίας και της Σλοβακίας, εθελοντές προσφέρουν βοήθεια σε όσους η ζωή τους έχει καταρρεύσει από τον πόλεμο. Από δωρεάν καταφύγιο έως δωρεάν μεταφορά, εργασία και άλλες μορφές βοήθειας.

