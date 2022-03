Κόσμος

Ρωσία: Η Ουκρανία ευθύνεται για την ανθρωπιστική κρίση των αμάχων

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγορεί την Ουκρανία για την ανθρωπιστική κρίση στα εδάφη της και τους Ουκρανούς «εθνικιστές» για καταστροφή των υποδομών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει εισβολή των ρωσικών δυνάμεων, και ότι είναι "καταστροφική" σε ορισμένες πόλεις, κατηγορώντας γι΄αυτό τους Ουκρανούς μαχητές, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

"Η κατάσταση στην Ουκρανία, δυστυχώς, συνεχίζει να επιδεινώνεται γρήγορα και, σε ορισμένες πόλεις, έχει πάρει καταστροφικές διαστάσεις", δήλωσε ο στρατηγός Μιχαήλ Μιζίντσοφ, επικεφαλής του Ρωσικού Κέντρου Ελέγχου Εθνικής Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρώσος στρατηγός, ο οποίος είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις τηρούν την κατάπαυση του πυρός, κατηγόρησε τους Ουκρανούς "εθνικιστές" ότι υπονομεύουν τις κατοικημένες περιοχές και καταστρέφουν βασικές υποδομές όπως οι δρόμοι και οι γέφυρες, στερώντας από τους αμάχους οδούς διαφυγής και αφήνοντάς τους χωρίς ρεύμα, νερό, τρόφιμα και φάρμακα.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη, βασικό λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, όπου είναι παγιδευμένοι "εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και αλλοδαποί", συνέχισε ο Μιζίντσοφ, κατηγορώντας τους Ουκρανούς "εθνικιστές" για αυτή την κατάσταση, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters που επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ρωσικά στρατεύματα έχουν περικυκλώσει αρκετές πόλεις της Ουκρανίας και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν σφοδρούς βομβαρδισμούς. Η Ουκρανία έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν σέβονται πάντα τις εκεχειρίες, ώστε οι άμαχοι να μπορούν να φεύγουν μέσω των διαδρόμων διαφυγής.

Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν προηγουμένως τις ουκρανικές δυνάμεις ότι βομβαρδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια προσπαθούν να κατηγορήσουν τη Μόσχα, ισχυρισμούς που το Κίεβο και οι δυτικές χώρες απέρριψαν.

