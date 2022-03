Κόσμος

Ιράκ - Αρμπίλ: επίθεση με πυραύλους “από το Ιράν” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Σμήνος" πυραύλων έπληξε την "πρωτεύουσα" του ιρακινού Κουρδιστάν. Την Τεχεράνη κατηγορούν οι ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για εξωφρενική επίθεση.

Επίθεση με πυραύλους σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην πόλη Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα, όπως δήλωσε ο Σαμάν Μπαρζανί, υπουργός Υγείας της τοπικής κυβέρνησης.

??#Iran reports that the attack targeted Mossad facilities in #Iraq, which had previously eliminated Iranian officers in #Syria by the Israeli Air Force.



Ballistic missile attack on Mossad Base in Erbil, Iraq. https://t.co/IqlGnpyMTj pic.twitter.com/k0Dsb2PW8F — R@BI@ $@JJ@D. RA?IA SA?AD (@rabia6789) March 13, 2022



Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος (που δεν κατονομάζεται) στο πρακτορείο Reuters. Δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμή, ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

«Δώδεκα βαλλιστικοί πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν από τοποθεσία εκτός της ιρακινής επικράτειας με στόχο το Αρμπίλ, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Η πυραυλική επίθεση σημειώθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ και το αεροδρόμιο.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε λόγο για «εξωφρενική επίθεση», ενώ επιβεβαίωσε πως κανείς Αμερικανός δεν τραυματίστηκε και δεν υπήρξαν ζημιές στο αμερικανικό προξενείο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Kurdistan24 δημοσίευσε εικόνες από καταστροφές στις εγκαταστάσεις του σε αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Residents of Erbil posted a video on an online app showing several large explosions. The explosion rocked their house.#iran #UnitedStates pic.twitter.com/tjdDn9miVD — Goes TDI (@GoesTDI) March 13, 2022

«Καταδικάζουμε αυτή την τρομοκρατική επίθεση που εξαπολύθηκε εναντίον πολλών τμημάτων του Αρμπίλ, καλούμε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι», δήλωσε ο πρωθυπουργός του ιρακινού Κουρδιστάν, ο Μασρούρ Μπαρζανί.

Η τελευταία επίθεση κατά της πόλης Αρμπίλ σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν drones έπληξαν το αεροδρόμιο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

??????????Another video of the attack of Iranian Fatah-110 missiles launched from Iran.



Breaks near the U.S. Consulate building and Base in Erbil.#Iraq #Iran #USA pic.twitter.com/53GZu9PVsT

— The RAGE X - Conflict News -? (@theragex) March 12, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ο “Φίλιππος” φεύγει με κρύο και παγετό

Ουκρανία - Μαριούπολη: επίθεση με οβίδες σε σπίτια από άρματα μάχης (βίντεο)

Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή