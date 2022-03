Κόσμος

Νιγηρία: πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διψήφιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους, μετά από την σύγκρουση του λεωφορείου με φορτηγό

(εικόνα αρχείου)

Δώδεκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στη νοτιοδυτική Νιγηρία, χθες Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Άλλοι έξι άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα διαφόρων βαθμών, καθώς τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη σφοδρή σύγκρουση κοντά στην κοινότητα Ότε, σε δρόμο που συνδέει τις πολιτείες Κουάρα και Όγιο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Ήταν ένα θανατηφόρο τροχαίο. Οι 12 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους απανθρακώθηκαν» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος απέδωσε το δυστύχημα σε παραβίαση προτεραιότητας, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και απώλεια ελέγχου ενός εκ των δύο οχημάτων.

Οι σοροί των θυμάτων και οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο στην πόλη Ιλορίν.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ο “Φίλιππος” φεύγει με κρύο και παγετό

Ουκρανία - Μαριούπολη: επίθεση με οβίδες σε σπίτια από άρματα μάχης (βίντεο)

Ιράκ - Αρμπίλ: επίθεση με πυραύλους “από το Ιράν” (βίντεο)