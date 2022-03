Αθλητικά

Indian Wells - Τσιτσιπάς: πρόκριση με δύο tie break

Δύσκολο ήταν το πέρασμα στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης για τον Έλληνα τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χρειάσθηκε δύο tie breaks για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του τουρνουά, που διεξάγεται στο Indian Wells.

Ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 7-6(5), 3-6, 7-6(5) του Αμερικανού, Τζακ Σοκ και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο, τον 21χρονο -επίσης- Αμερικανό, Τζένσον Μπρούκσμπι (Νο 43), που επικράτησε 6-0, 6-3, του 25χρονου Ρώσου, Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 26).

Ο Σοκ (Νο 147) αντιστάθηκε σθεναρά στον Τσιτσιπά, καθώς στο πρώτο σετ, προηγήθηκε με 5-3 και στα δύο tie breaks, όμως ο «Tsitsifast», κατάφερε ν' αντιδράσει και να πάρει την νίκη και την πρόκριση, επιδεικνύοντας τεράστια αποθέματα ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης.

