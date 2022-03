Πόλεμος στην Ουκρανία: φονικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση (εικόνες)

Αρκετοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες ήταν το αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης με πυραύλους, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

Τα πλήγματα που είχαν σήμερα στόχο μια στρατιωτική βάση στη δυτική Ουκρανία, κοντά στο Λβιβ, στοίχισαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους και τραυμάτισαν 57, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις περιφερειακές στρατιωτικές αρχές και το δήμαρχο του Λβιβ.

«Δυστυχώς 57 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται, εννέα ήρωες είναι νεκροί», δήλωσε μέσω του Telegram ο στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας του Λβιβ, ο Μαξίμ Κοζίτσκι.

Ο Αντρίι Σαντόβι, ο δήμαρχος του Λβιβ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από τη βάση, ανακοίνωσε τον ίδιο απολογισμό επίσης μέσω του Telegram.

O Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ δήλωσε εξάλλου πως στη βάση που βομβαρδίστηκε «εργάζονται» ξένοι εκπαιδευτές.

«Η Ρωσία επιτέθηκε στο Διεθνές Κέντρο για τη Διατήρηση της Ειρήνης και την Ασφάλεια. Ξένοι εκπαιδευτές εργάζονται εκεί», ανέφερε ο υπουργός με μήνυμά του στο Twitter.

