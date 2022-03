Ουκρανία - Λβιλ: επίθεση με ρωσικούς πυραύλους

Μέχρι την Πολωνία, που βρίσκεται σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, ακούστηκαν οι ήχοι από τις εκρήξεις. Σειρήνες σήμαναν και στην Οδησσό.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον οκτώ εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ενώ επιθέσεις κατά κατοικιών με οβίδες από άρματα μάχης εκδηλώνονται στην Μαριούπολη.

Η πόλη, που απέχει περίπου 70 χλμ. από τα σύνορα με την Πολωνία, επλήγη από τουλάχιστον οκτώ ρουκέτες, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας πως στόχος ήταν στρατιωτική βάση εκπαίδευσης..

«Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Λβιβ και τη Χερσώνα και υπάρχουν αναφορές ότι το Λβιβ δέχεται ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις», σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιντερνετική πύλη Kyiv Independent.

??Russian forces fire at least eight missiles at the International Center for Peacekeeping and Security military training base in Lviv Oblast early on March 13, according to the Lviv regional administration.



No information about casualties has been reported yet.