Ουκρανία - Μαριούπολη: επίθεση με οβίδες σε σπίτια από άρματα μάχης (βίντεο)

Για επίθεση σε μοναστήρι με εκατοντάδες άμαχους, κάνουν λόγο οι Ουκρανοί. Ήχησαν σειρήνες τα ξημερώματα στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή. Δραματική κατάσταση σε πολλές πόλεις.

Βίντεο με επιθέσεις κατά σπιτιών στην Μαριούπολη κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας νέο κύμα οργής κατά των ρωσικών δυνάμεων που έχουν υπό στενό κλοιό την πόλη.

Παράλληλα, δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε αστικές υποδομές και σε πολυκατοικίες σε όλη την πόλη.

Η Maxar Technologies ανακοίνωσε ότι φαίνονται πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της πόλης-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και δεκάδες πολυώροφες πολυκατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Using multispectral imagery bands on WorldView-2, we can see a bright muzzle flash coming from one of the artillery guns while smoke comes from 5 other guns, evidence they had been recently fired. Satellite imagery is from today, March 11, 2022, at 11:00 a.m. local time. #Ukraine pic.twitter.com/MudIcRzrcY — Maxar Technologies (@Maxar) March 11, 2022

Satellite imagery from today, March 11, 2022, at 11:00 a.m. local time, shows the fires that continue to burn at Antonov International Airport. Using multispectral imagery you can clearly see where the fires are actively burning. #Ukraine pic.twitter.com/jrlnZ570eZ — Maxar Technologies (@Maxar) March 11, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι η Μαριούπολη πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στη χώρα του, αλλά η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

#Mariupol, ?astern #Ukraine. Residential building.

City on the brink of humanitarian catastrophe due to constant attack by Russia.



Where did you see the "military infrastructure"? #ClosetheSkyoverUkraine #StopRussia #StopPutin pic.twitter.com/42yiURgSFx — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 12, 2022

Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι στη Μαριούπολη σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών και ενός αποκλεισμού της πόλης επί 12 ημέρες, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή.

Δραματική η κατάσταση σε πολλές πόλεις

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει εισβολή των ρωσικών δυνάμεων, και ότι είναι «καταστροφική» σε ορισμένες πόλεις, κατηγορώντας γι αυτό τους Ουκρανούς μαχητές, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Η κατάσταση στην Ουκρανία, δυστυχώς, συνεχίζει να επιδεινώνεται γρήγορα και, σε ορισμένες πόλεις, έχει πάρει καταστροφικές διαστάσεις», δήλωσε ο στρατηγός Μιχαήλ Μιζίντσοφ, επικεφαλής του Ρωσικού Κέντρου Ελέγχου Εθνικής Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρώσος στρατηγός, ο οποίος είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις τηρούν την κατάπαυση του πυρός, κατηγόρησε τους Ουκρανούς «εθνικιστές» ότι υπονομεύουν τις κατοικημένες περιοχές και καταστρέφουν βασικές υποδομές όπως οι δρόμοι και οι γέφυρες, στερώντας από τους αμάχους οδούς διαφυγής και αφήνοντάς τους χωρίς ρεύμα, νερό, τρόφιμα και φάρμακα.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη, βασικό λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, όπου είναι παγιδευμένοι «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και αλλοδαποί», συνέχισε ο Μιζίντσοφ, κατηγορώντας τους Ουκρανούς «εθνικιστές» για αυτή την κατάσταση, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Reuters, που επικαλούνται ρωσικά ΜΜΕ.

Ρωσικά στρατεύματα έχουν περικυκλώσει αρκετές πόλεις της Ουκρανίας και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν σφοδρούς βομβαρδισμούς. Η Ουκρανία έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν σέβονται πάντα τις εκεχειρίες, ώστε οι άμαχοι να μπορούν να φεύγουν μέσω των διαδρόμων διαφυγής.

Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν προηγουμένως τις ουκρανικές δυνάμεις ότι βομβαρδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια προσπαθούν να κατηγορήσουν τη Μόσχα, ισχυρισμούς που το Κίεβο και οι δυτικές χώρες απέρριψαν.

Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή

Στις 03:30 τα ξημερώματα της Κυριακής ήχησαν σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο! Ζητούμε από όλους να μεταβούν εσπευσμένα στα καταφύγια της Πολιτικής Προστασίας» αναφέρει η ανακοίνωση της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου στο Telegram.

Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν μοναστήρι

Εν τω μεταξύ, ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπως μεταδίδει το Ukrinform επικαλούμενο ανάρτηση της ουκρανικής συνοριοφυλακής στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ριμπάλκιν, επικεφαλής ΜΚΟ στην περιοχή, η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 11:05 το βράδυ του Σαββάτου. «Χτύπησαν τον γυναικωνίτη. Αυτήν την ώρα, νεκροί και τραυματίες ανασύρονται από τα ερείπια», δήλωσε ο Ριμπάλκιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκες και παιδιά βρίσκονταν στον τόπο της επίθεσης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

Η Λαύρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Σβιατογίρσκ είναι μοναστήρι του 13ου αιώνα που υπάγεται στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ φιλοξενεί τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη του Σβιατογίρσκ.

Συνομιλία Ζελένσκι – Μπένετ για την προοπτική ειρήνευσης

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ και συζήτησε τις προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι έκανε την ανακοίνωση αυτή σε μήνυμά του στο Twitter και είπε επίσης ότι ζήτησε βοήθεια από τον Μπένετ για την απελευθέρωση του δημάρχου της Μελιτόπολης, ο οποίος σύμφωνα με την Ουκρανία απήχθη από τις ρωσικές δυνάμεις.

