Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στο Φανάρι για την Κυριακή της Ορθοδοξίας (εικόνες)

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έκανε έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε λίγο μετά τις 11:00 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και πήγε κατευθείαν στο Πατριαρχείο, προκειμένου να παραστεί στον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας, στο πλευρό του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έκανε έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. “Παρακολουθούμε το δράμα του ουκρανικού λαού και θαυμάζουμε την σθεναρή αντίστασή του στον εισβολέα. Απευθύνουμε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός. Η βία και ο πόλεμος δημιουργούν περιπλοκότερα προβλήματα. Πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει ρητώς τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις και δεσμεύει όλα τα μέλη του οργανισμού να ρυθμίζουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός στην συνέχεια θα παρακαθήσει σε γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην προεδρική κατοικία και στις 16:15 (ώρα Ελλάδος) θα συναντηθεί με την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.





