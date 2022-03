Πολιτική

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τετ α τετ στην σκιά του πολέμου

Η ατζέντα της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τι περιμένει η ελληνική πλευρά.



Ιδιαίτερη χρησιμότητα υπό τις παρούσες συνθήκες και τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία προσλαμβάνει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ( 13:00 ώρα Ελλάδος ) με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσεκλήθη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, για να συνεορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι και επ ευκαιρία αυτής της μετάβασης έλαβε την πρόσκληση από τον Ταγίπ Ερντογάν σε γεύμα, πρόσκληση την οποία και αποδέχθηκε.

Όπως σημειώνουν τα ίδια πρόσωπα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει δραματικά την ασφάλεια στην Ευρώπη, ενώ έχει ταυτόχρονα διατρανώσει την απερίφραστη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας σε κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού. Τονίζουν, δε, ότι στο σημερινό τοπίο ασφαλείας, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, έχει επισημάνει τα προηγούμενα 24ωρα ότι έχει «ρεαλιστικές και μετρημένες προσδοκίες από τη σημερινή συνάντηση» και αυτό γιατί, όπως έχει σημειώσει δεν υπάρχει προσδοκία ότι οι διαφωνίες με την Τουρκία, θα ξεπεραστούν. Η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι οι τουρκικές αιτιάσεις για μία σειρά θεμάτων είναι γνωστές και ότι η Ελλάδα τις απορρίπτει και τις αντικρούει σε όλα τα επίπεδα και με κάθε ευκαιρία. Όπως γνωστές είναι και οι ελληνικές θέσεις, δηλώνουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «όμως το ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί σε όλα τα επίπεδα και να αποκλιμακωθεί η ένταση».

Σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση υπενθυμίζουν πως υπάρχουν θέματα και σημεία της λεγόμενης θετικής ατζέντας, τα οποία μπορούν να προχωρήσουν και να βελτιώσουν το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες προς όφελος των δύο λαών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 ώρα Ελλάδας θα συμμετάσχει στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, στις 13:00 (ώρα Ελλάδος) θα παρακαθήσει σε γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην προεδρική κατοικία και στις 16:15 (ώρα Ελλάδος) θα συναντηθεί με την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.

