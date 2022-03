Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: η ατζέντα της συνάντησης στην Τουρκία

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα θέματα που αναμένεται οι δύο πλευρές να θέσουν επι τάπητος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη,

Η συνάντηση των δύο γίνεται ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και διαμορφώνει ένα νέο πεδίο διεθνών σχέσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός, αύριο θα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας και στις 2 το μεσημέρι – αναμένεται να συναντηθεί με τον τούρκο πρόεδρο.

Πρόλριται για την τέταρτη φορά που οι δύο άνδρες συναντώνται μέσα σε 3 χρόνια και μάλιστα αυτή τη φορά σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο.

Πρακτορείο Anadolu: Ο επιχειρηματικός κόσμος περιμένει με αγωνία την συνάντηση

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο επιχειρηματικός κόσμος της Τουρκίας αναμένει ότι η συνάντηση του Έλληνα Pρωθυπουργού με τον Τούρκο Pρόεδρο θα έχει θετικό αντίκτυπο στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο, αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προέκυψαν από το ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, οι διμερείς σχέσεις αλλά και οικονομικά , ενεργειακά και τουριστικά θέματα.

Στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο φιλοξενούνται δηλώσεις του προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρκίας- Ελλάδας, ο οποίος τονίζει την ιδιαιτερότητα της συνάντησης των δύο ηγετών εν μέσω πολέμου. Δίνει έμφαση στις στενές εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας πως ο στόχος είναι να φτάσει το εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών στα 7 δις δολάρια.

Ακόμη, εξέφρασε την επιθυμία του για διευκόλυνση των τουρκικών επενδύσεων στην Ελλάδα, ενώ μίλησε και για υλοποίηση κοινών προγραμμάτων των δύο χωρών σε θέματα ενέργειας και τουρισμού. Οι στενότερες διπλωματικές σχέσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αυξήσουν τα κίνητρα του επιχειρηματικού κόσμου.

Τέλος, εξέφρασε την επιθυμία του για διεξαγωγή ενός επιχειρηματικού φόρουμ με τη συμμετοχή Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών με παρουσία επίσης Ερντογάν- Μητσοτάκη.





