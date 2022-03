Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός Αμερικανός δημοσιογράφος στο Ιρπίν (εικόνες)

Ο Μπρεντ Ρενό, βραβευμένος δημοσιογράφος έπεσε από ρωσικά πυρά, ενώ ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε.

Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος σκοτώθηκε κι ένας άλλος τραυματίστηκε από σφαίρες σήμερα στο Ιρπίν, βορειοδυτικά του Κιέβου, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές.

Οι δύο άνδρες επλήγησαν, ενώ κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο μαζί με έναν Ουκρανό πολίτη, που επίσης τραυματίστηκε, είπε στο AFP ο Ντανίλο Σαποβάλοφ, ένας γιατρός που συνδράμει τις ουκρανικές δυνάμεις και ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα των θυμάτων.

In Irpin, #Kyiv region, russian military with numerous shots murdered a 51-year-old @nytimes journalist. According to photos, American videographer Brent Renaud was killed.

Another journalist was injured.

World, don't be silent! #StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/SYicNhoNWg — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 13, 2022

Δημοσιογράφος του AFP είδε τη σορό του δημοσιογράφου που σκοτώθηκε.

Πρόκειται για τον Μπρεντ Ρένοντ, ηλικίας 50 ετών, φωτορεπόρτερ και σκηνοθέτη, διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση η αμερικανική εφημερίδα. Εργαζόταν για τους New York Times κατά το παρελθόν, όμως δεν εργαζόταν για αυτήν στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πρόκειται για τον πρώτο ξένο δημοσιογράφο που χάνει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο άλλος Αμερικανός δημοσιογράφος, που όπως φαίνεται έχει τραυματιστεί ελαφρά, περιέγραψε, από την πλευρά του, τα όσα έζησε, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The other US journalist shot today in Ukraine speaks from his hospital bed. Kyiv police say Brent Renaud, who he was with, was killed. https://t.co/FZDaVerZNE — Amie Ferris-Rotman (@Amie_FR) March 13, 2022

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε πως θα συνομιλήσει με συμμάχους και εταίρους για να μάθει περισσότερα σχετικά με τον αναφερόμενο θάνατο ενός Αμερικανού δημοσιογράφου κοντά στο Κίεβο.

