Κοινωνία

Πάτρα - Νεκρά αδέλφια: η πρώην του πατέρα, η άμβλωση και οι επιθέσεις της μητέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα πρώην συντρόφου του πατέρα των τριών κοριτσιών, υποστηρίζει ότι η μητέρα των τριών νεκρών κοριτσιών, μετά από άμβλωση της κόρης της, της επιτέθηκε δημόσια λέγοντας “Το δικό σου παιδί πέθανε, το δικό μου μεγαλώνει”.

Το tweet ανέβηκε στο διαδίκτυο πριν μερικές ημέρες. Και συγκλονίζει. Συντάκτης του ο αδελφός μίας νεαρής, σήμερα 30 ετών, η οποία κυοφορούσε το πρώτο παιδί του Μάνου πριν 10 χρόνια. Ο αδελφός ξεσπά με αφορμή την έρευνα που γίνεται αυτές τις εβδομάδες για τον θάνατο των τριών κοριτσιών στην Πάτρα.

«Εύχομαι οι ερινύες να τον κυνηγούν για πάντα γιατί παράτησε γυναίκα έγκυο και εξαφανίστηκε στέλνοντας τη μαμάκα του να δώσει 500 ευρώ για να γίνει έκτρωση. Ο Θεός βλέπει κωλ…αιδο, στο είχα πει και τις προάλλες. Και εσύ Ρούλα που όταν είδες αυτή την κοπέλα στον δρόμο της είπες… «το δικό σου πέθανε πουτ@ν@ ενώ το δικό μου ζει. Σου εύχομαι τα χειρότερα»!

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος της Δευτέρας» μίλησε με τη μητέρα της 30χρονης σήμερα γυναίκας, που τότε, στην τρυφερή ηλικία των 20 ετών είχε μείνει έγκυος από τον Μάνο. Ηταν σχεδόν το ίδιο χρονικό διάστημα που ο νεαρός ποδοσφαιριστής ξεκινούσε σχέση με τη Ρούλα Πισπιρίγκου, εκείνη τρία χρόνια μεγαλύτερή του.

Η μητέρα κατήγγειλε πως η οικογένεια του Μάνου δήλωσε πως δεν επιθυμούσε το παιδί και απαίτησε να γίνει έκτρωση. Μάλιστα ισχυρίζεται ότι «προσέφεραν» και 500 ευρώ στην οικογένεια της νεαρής, η οποία όμως δεν τα δέχθηκε. Έγινε ωστόσο επέμβαση αφού το ζευγάρι ούτως ή άλλως χώριζε και μάλιστα στον 3ο μήνα της κύησης.

Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό καθώς είναι κάτι το οποίο πολλές φορές συμβαίνει σε ζευγάρια. Η μητέρα δεν επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη ιστορία του παρελθόντος, αλλά στα όσα συνέβησαν αργότερα με πρωταγωνίστρια τη Ρούλα Πισπιρίγκου η οποία «δεν χώνευε» την «πρώην» του συζύγου της.

Η μητέρα περιγράφει στην «ΠτΔ» τρία περιστατικά:

Στο νεκροταφείο!

«Ημουν στο νεκροταφείο του Αγίου Μηνά, η κόρη μου είχε χωρίσει με τον Μάνο και ήδη είχε κάνει την άμβλωση. Βλέπω τον πρώην «γαμπρό» μου και τη νέα σύντροφό του. Είχαν περάσει κάποιοι μήνες και πλησιάζω τον Μάνο. Τον ρωτάω «γιατί φέρθηκε έτσι στην κόρη μου». Πριν καν προλάβω να αντιδράσω, αισθάνομαι πόνο στα μαλλιά μου. Με είχε πιάσει η Ρούλα από τα μαλλιά και με τράβαγε φωνάζοντας και βρίζοντας. Κατάφερα να απομακρυνθώ.

Στο γήπεδο

Το δεύτερο περιστατικό είχε συμβεί σε γήπεδο κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα. Ο δεύτερος σύζυγος της μητέρας της πρώην του Μάνου είχε σχέση με την μία ποδοσφαιρική ομάδα και είχε μεταβεί με την γυναίκα του και τη νεαρή κόρη της να παρακολουθήσουν. Στην άλλη ομάδα αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας ο Μάνος. Η κόρη καθόταν στην κερκίδα όταν ξαφνικά εμφανίστηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου μαζί με τη μικρή Τζωρτζίνα. Το παιδάκι ήταν τότε… μηνών! Μόλις την είδε… άρχισε να τη βρίζει, προφανώς πιστεύοντας πως εμφανίστηκε στο γήπεδο… για τον Μάνο! Εγινε της κακομοίρας. Ο πατριός της κοπέλας σηκώθηκε και επιτέθηκε στη Ρούλα, ενώ στο επεισόδιο συμμετείχε και ο πατέρας του Μάνου, γνωστός αθλητικός παράγοντας της περιοχής με σκοπό να «χωρίσει» τους εμπλεκόμενους και να επικρατήσει ηρεμία. «Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είχε φθάσει και Αστυνομία» δηλώνει η μητέρα της κοπέλας στην «ΠτΔ».

Στον δρόμο με τα αυτοκίνητα

Το τρίτο και πιο σοβαρό επεισόδιο είχε συμβεί στον δρόμο, όταν ο Μάνος, η Ρούλα και η μικρή Τζωρτζίνα βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους. Συναντήθηκαν τυχαία με ένα άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν η πρώην του Μάνου και ο τότε σύντροφός της. Σύμφωνα με τη μητέρα, η Ρούλα την αγριοκοίταξε, την έβρισε και της είπε: «Το δικό σου παιδί μ@ρή π@τ@ν@ πέθανε, το δικό μου μεγαλώνει»! Η κοπελιά έβαλε τα κλάματα ενώ ο σύντροφός της πάτησε γκάζι και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Αγνωστο τι είπε ο Μάνος Δασκαλάκης στη σύζυγό του γιατί είναι βέβαιο πως δεν ενέκρινε την συγκεκριμένη της συμπεριφορά. Το tweet του αδελφού της 30χρονης σήμερα πρώην συντρόφου του Μάνου, σε αυτό το επεισόδιο αναφέρεται.

Η μητέρα δηλώνει πως αν χρειαστεί θα καταθέσουν στην Αστυνομία όσα έχουν συμβεί. Σίγουρα αυτά δεν έχουν σχέση με τους θανάτους των τριών κοριτσιών, όμως κατ’ εκείνη, αποδεικνύουν συμπεριφορές. Ετοιμος να καταθέσει στην ΕΛΑΣ. δηλώνει και ο κατά ένα χρόνο μεγαλύτερος αδελφός της 30χρονης (σήμερα – τότε 20 ετών) ο οποίος έκανε και τη συγκεκριμένη ανάρτηση στη γνωστή πλατφόρμα των social media.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Φιλιππίδης - Λιγνάδης στο ίδιο κελί με τον Αναγνωστόπουλο (βίντεο)

Ουκρανία - Μαριούπολη: πέθανε η έγκυος από τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: Νέα επεισόδια με ταραχές και συγκρούσεις (εικόνες)