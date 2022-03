Life

Lady Gaga: Εντυπωσιακή στο κόκκινο χαλί των BAFTA 2022 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

50 μέτρα βελούδινου και μεταξωτού ταφτά χρειάστηκαν για το φορεμά της!

Η Lady Gaga έφερε την υπογραφή της σε επίπεδο..Gaga στα βραβεία BAFTA 2022. Η 35χρονη, τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία ήταν υποψήφια για την Α’ Γυναικεία Ερμηνεία για τον ρόλο της ως Patrizia Reggiani στο δολοφονικό δράμα του Ridley Scott, “House of Gucci”, περπάτησε το κόκκινο χαλί με στυλ που γύριζε κεφάλια! Φόρεσε ένα προσαρμοσμένο σκούρο σμαραγδένιο φόρεμα της συλλογής Ralph Lauren.

Σύμφωνα με την επωνυμία, το σχέδιο που έκανε επίδειξη χρειάστηκε περισσότερες από 150 ώρες για να κατασκευαστεί στο χέρι και χρειάστηκαν 50 μέτρα βελούδινου και μεταξωτού ταφτά για να κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μακρόν με τζιν και αξύριστος στο Ελιζέ (εικόνες)

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος και το κινητό που τον “έκαψε”

Καβάλα: Συνελήφθη ο εγγονός για τη δολοφονία της γιαγιάς του