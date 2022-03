Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Διακοπή στις “δύσκολες” διαπραγματεύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεκόπησαν για αύριο οι συνομιλίες Ουκρανίας – Ρωσίας. Τα σχόλια Ζελένσκι για την πορεία τους.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διακόπηκαν και θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη, ανέφερε ένας από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Twitter.

"Έγινε μια τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και για αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται", δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Ζελένσκι: «Δύσκολες» οι συνομιλίες με τη Μόσχα

Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν οδηγήσει σε «δύσκολες διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι νεότερα θα υπάρξουν «το βράδυ».

«Πρέπει να αντέξουμε και να παλέψουμε για να κερδίσουμε, για να επιτύχουμε μια ειρήνη που αξίζει στους Ουκρανούς, μια έντιμη ειρήνη με εγγυήσεις ασφάλειας για το κράτος μας, για τον λαό μας. Και για να τις θέσουμε γραπτώς σε διαπραγματεύσεις, δύσκολες διαπραγματεύσεις», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα μέσω βίντεο.

«Μια βιντεοδιάσκεψη μεταξύ της ουκρανικής και της ρωσικής αντιπροσωπείας ξεκίνησε σήμερα. Συνεχίζεται. Όλοι περιμένουν νέα. Θα επανέλθουμε το βράδυ», πρόσθεσε.

Πριν από τον Ζελένσκι, ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ είχε επισημάνει ότι «η επικοινωνία (με τη Μόσχα) παραμένει ακόμα κι αν είναι περίπλοκη».

«Ο λόγος για τις διαφωνίες μας οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα», είπε, αποκαλώντας εκείνο της Ρωσίας «απόλυτης καταπίεσης της δικής της κοινωνίας».

Είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ποντόλιακ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, συμβούλου του Κρεμλίνου. Οι τρεις προηγούμενοι πραγματοποιήθηκαν στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας και Πολωνίας-Λευκορωσίας.

Αυτός ο νέος γύρος έρχεται επίσης έπειτα από μια πρώτη άκαρπη συνάντηση μεταξύ των αρχηγών της ρωσικής και της ουκρανικής διπλωματίας την περασμένη Πέμπτη στην Τουρκία.

Η Ουκρανία δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα απαιτήσει για άλλη μια φορά άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ταμείο Ανάκαμψης: 70 νέα έργα για την Ελλάδα

“Το Πρωινό”: Φιλιππίδης - Λιγνάδης στο ίδιο κελί με τον Αναγνωστόπουλο (βίντεο)

Ιερώνυμος σε Κύριλλο: Αντισταθείτε στα πολεμικά σχέδια των κοσμικών ηγετών