Life

Ο Μακρόν με τζιν και αξύριστος στο Ελιζέ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αξύριστος, με φούτερ και τζιν, ο Γάλλος Πρόεδρος, ένας από τους κύριους μεσάζοντες Ουκρανίας – Ρωσίας, πίσω από τις κάμερες.

Φωτογραφίες του Εμανουέλ Μακρόν την ώρα που συνομιλεί με τους Προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας δημοσίευσε η επίσημη φωτογράφος του Ελιζέ, δίνοντας μια άλλη οπτική του Γάλλου Προέδρου.

Ο Μακρόν συνομιλεί με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, ενώ στο χώρο του γραφείου του υπάρχουν και οι συνεργάτες του. Η εμφάνισή του, όμως, δεν θυμίζει με τίποτα τον Πρόεδρο που όλοι ξέρουμε.

Ο Μακρόν αξύριστος, με τζιν και φούτερ μιλά αγχωμένος στο τηλέφωνο.

Η Soazig de La Moissonniere, η επίσημη φωτογράφος του Μακρόν, ήταν παρούσα και οι φωτογραφίες της έγιναν viral, κάνοντας το γύρο του διαδικτύου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ©Soazig de la Moissonnie?re (@soazigdelamoissonniere)

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γουίλιαμ Χερτ

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

Δράμα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε σπίτι (εικόνες)