“The Batman”: Aπελευθέρωσε ζωντανή νυχτερίδα μέσα στον κινηματογράφο!

Ζωντανή νυχτερίδα προκάλεσε χάος σε προβολή της ταινίας «The Batman» στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν την απελευθέρωσε θεατής ως φάρσα, επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος του κινηματογράφου.

Η προβολή της νέας ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ο ομώνυμος ήρωας της DC Comics, στο Moviehouse & Eatery by Cinepolis, στο Ώστιν μετατράπηκε σε ζωντανή παράσταση, όταν ένας από τους θεατές έφερε τη νυχτερίδα μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα.

Η Ανελάιζ Χόλιοκ, διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Cinepolis, επιβεβαίωσε σε δήλωσή της ότι η παρουσία της νυχτερίδας ήταν αποτέλεσμα φάρσας.

«Δυστυχώς ένας θεατής προσπάθησε να κάνει φάρσα σε μια από τις αίθουσές μας» είπε η Χόλιοκ σε δήλωση που μεταδόθηκε από το NBC News. «Επικοινωνήσαμε αμέσως με αρμόδια τοπική υπηρεσία για τον έλεγχο των ζώων και επέβλεψαν την κατάσταση για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των θεατών, των εργαζομένων και της νυχτερίδας» εξήγησε.

Θεατές κατέγραψαν σε βίντεο τη νυχτερίδα να πετάει στην οθόνη και να τρέπεται σε φυγή με τους υπαλλήλους του κινηματογράφου να την καταδιώκουν.

«Θα σβήσω όλα αυτά τα φώτα και θα προσπαθήσω να την οδηγήσω σε φωτισμένη περιοχή» αναφέρει ένας υπάλληλος σε ένα από τα βίντεο. «Αν αισθάνεστε άβολα να βρίσκεστε στο σκοτάδι με μία νυχτερίδα, παρακαλώ απομακρυνθείτε τώρα» ακούγεται να λέει.

Ο Μαρκ Σλοτ, διευθυντής του κέντρου περίθαλψης ζώων στο Ώστιν είπε ότι η φάρσα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα λύσσας στις νυχτερίδες της περιοχής.

«Οι νυχτερίδες έχουν μικροσκοπικά δόντια, οπότε κάποιος μπορεί να μην ξέρει καν ότι τον δάγκωσαν. Θέλουμε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι η λύσσα δεν είναι αστείο» είπε. «Όποιος βρει νυχτερίδα στο έδαφος δεν θα πρέπει να την πιάνει, θα πρέπει να καλέσει την τοπική υπηρεσία ελέγχου των ζώων» είπε.

