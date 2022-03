Αθλητικά

Indian Wells: Πανηγυρική πρόκριση της Σάκκαρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολα επικράτησε η Μαρία Σάκκαρη της Πέτρα Κβίτοβα, με φοβερή εμφάνιση.

Με μία άκρως εμφατική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη πήρε πανηγυρική πρόκριση στον 4ο γύρο του Indian Wells, επικρατώντας πολύ εύκολα με 2-0 (6-3, 6-0) της Πέτρα Κβίτοβα, η οποία πρόβαλλε αντίσταση μέχρι το 6ο game του πρώτου σετ!

Η 7η αναμέτρηση μεταξύ των δύο αθλητριών εξελίχθηκε σε μονόλογο της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, η οποία ήταν σχεδόν αλάνθαστη και με τη σημερινή της επικράτηση προηγείται, πλέον, με 4-3 της Τσέχας. Ήταν, μάλιστα, η δεύτερη συνεχόμενη επικράτηση της Σάκκαρη επί της Κβίτοβα επί αμερικανικού εδάφους μετά το 2-0 (6-4, 6-3) στον τρίτο γύρο του προηγούμενου US Open.

Επίσης, με τη νίκη της η 26χρονη πρωταθλήτρια (νο6 στον κόσμο) έκανε το 3-1 επί της 32χρονης στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε 1000άρι τουρνουά της WTA. Είχε επικρατήσει σε Ρώμη και Σινσινάτι το 2019, ενώ την ίδια χρονιά η Κρίτοβα την είχε νικήσει στο Μαϊάμι.

Οι δύο τενίστριες "βάδιζαν"... χέρι-χέρι στα πρώτα 6 game, με την Σάκκαρη να κάνει την αντεπίθεσή της και να παίρνει τα επόμενα 3, κάνοντας το break στο 8ο. Αφού προηγήθηκε με 5-3, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε με την "πλάτη στον τοίχο" στο 9ο game, καθώς η Κβίτοβα προηγήθηκε με 40-15 και είχε διπλό break-point Η Σάκκαρη, όμως, δεν πτοήθηκε καθόλου, κι αφού "έσβησε" το πλεονέκτημα της αντιπάλου της στο 6-3 και στο 1-0.

Σε πραγματικό... πάρτι μετέτρεψε το δεύτερο σετ η Σάκκαρη, διαλύοντας την αντίπαλό της με 6-0! Από τη στιγμή που ξεκίνησε με 2 break στο σερβίς της Κβίτοβα, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε ό,τι ήθελε στο κορτ κι έφτασε σε μία πάρα πολύ άνετη νίκη, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμη να φτάσει ακόμη ψηλότερα στο τουρνουά.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας μέσα στο σπίτι της

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

Ουκρανία - Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει αίτημα για συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι