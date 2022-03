Life

“The 2Night Show” - Τριαντάφυλλος: ο Ρέμος, το “Survivor” και ο Νίκος Χατζηνικολάου (βίντεο)

Για όλους και για όλα μίλησε ο Τριαντάφυλλος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τι είπε για τις κόντρες με επώνυμους και τι αποκάλυψε για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Ο Τριαντάφυλλος ήταν ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής «The 2Night Show» την Δευτέρα.

Ο τραγουδιστής μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλα και δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο «Survivor», λέγοντας χαρακτηριστικά «Πριν φύγω για το Survivor πήγα στον Άγιο Εφραίμ και πήρα αγιασμό, δίνει δύναμη στη ζωή μου, τον είχα μαζί μου και στο παιχνίδι. Ακόμα και πριν το Survivor ήμουν από τους λίγους τραγουδιστές που έκαναν 4 με 5 live την εβδομάδα. Απλά με το Survivor με γνώρισαν και τα πιο μικρά παιδιά. Στο Survivor μπήκα γιατί ήθελα να δείξω στον κόσμο αυτό που είμαι, δεν με ένοιαζε να τσαλακωθώ. Νόμιζα ότι θα πάω στο Survivor μόνο για δύο εβδομάδες και τελικά έμεινα 6,5 μήνες».

Όπως ανέφερε, «μιλάω με όλα τα παιδιά από το Survivor, με τον μόνο που δεν έχω μιλήσει και δεν θέλω να έχω πολλά είναι ο Κόρο».

Σε ό,τι αφορά τους ανοιχτούς λογαριασμούς που λέγεται ότι έχει με επώνυμους, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Δεν είχαμε παρεξηγηθεί με τον Αντώνη Ρέμο όπως έχει γραφτεί, έχουμε βρεθεί και είναι όλα καλά μεταξύ μας. Με την Νατάσα Θεοδωρίδου μιλάμε συνέχεια, μου έστειλε και μήνυμα όσο ήμουν στο Survivor, την υποστηρίζω σε ό,τι κάνει, είμαστε φίλοι».

Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και όσα είχε σχολιάσει παλιότερα, ο Τριαντάφυλλος είπε πως «όταν τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός το «Αθήνα μου» σχολίασα πως η φωνή του είναι ίδια με του Αντώνη Ρέμου, κακό είναι αυτό;».

Για την πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο τραγουδιστής είπε «Μου έστειλαν τα σχόλια που έκανε για μένα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας όσο ήμουν στο Survivor και τον ρώτησα γιατί το έκανε, δεν τσακωθήκαμε. Δεν κρατάω κακία σε κανένα, ούτε έχω μετανιώσει για ό,τι έχω πει. Δεν είναι κακό να πεις τη γνώμη σου για κάτι».

Μιλώντας για την οικογένεια του, ο Τριαντάφυλλος είπε, μεταξύ άλλων για την σύζυγο του πως «η Δήμητρα με έχει στηρίξει πάρα πολύ, είναι τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου».

Ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας «έχασα τον πατέρα μου, όταν ήμουν 15 ετών. Έβλεπα ειδήσεις, γιατί ήταν παρηγοριά για μένα ο συνονόματός του, ο Νίκος Χατζηνικολάου».

