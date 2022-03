Κοινωνία

Παγκράτι: έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία

Από την έκρηξη προκλήθηκε και μικρής έκτασης πυρκαγιά. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Εικόνα αρχείου

Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός, αποτελούμενος από γκαζάκια εξερράγη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα Τρίτης σε είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι.

Στο σημείο, έφτασε κλιμάκιο της Σήμανσης για τη συλλογή υπολοιμμάτων, τα οποία θα εξεταστούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, στην είσοδο της πολυτακοικίας στην οποία υπάρχουν τα γραφεία εταιρειών και ξέσπασε μικρή εστία πυρκαγιάς η οποία περιορίστηκε άμεσα. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ποιος ήταν ο στόχος των δραστών και την προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής.

