“The 2Night Show” - Παπαχαραλάμπους: ο Φάνης Μουρατίδης, ο γάμος και η... πεθερά της (βίντεο)

Όλα όσα αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, για τον γάμο της, τα παιδιά και την πεθερά της.

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2night Show" βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Η ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη γνωριμία και τη σχέση της με τον Φάνη Μουρατίδη, τα παιδιά τους και τη σχέση με την πεθερά της.

Χαρακτηριστικά ανέφερε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: "Δεν θέλουν αυτοί να μιλάω για αυτούς, είναι μεγάλα παιδιά πλέον είναι στην εφηβεία. Δυσκολέψαν τα πράγματα με τον κορονοϊό, δεν ήταν απλό, να είσαι έγκλειστος στο σπίτι με παιδιά κοντά στην εφηβεία. Τους πήγε λίγο πίσω, ήταν ένα πλήγμα για όλα τα παιδιά αυτό. Δεν έχουν σκεφτεί ακόμα τι θα κάνουν μελλοντικά, εγώ κάπου εκεί στα 12 είχα σκεφτεί να γίνω ηθοποιός. Το ανακοίνωσα στους γονείς μου, αν και δεν φανταζόντουσαν ότι θα το κάνω. Αν μου το ανακοίνωναν τώρα τα παιδιά μου αντίστοιχα, δεν θα είχα πρόβλημα. Θέλω να κάνουν αυτό που θέλουν, δεν θέλω να τους επηρεάσουμε εμείς με την τάση την δική μας".

Σχετικά με τη γνωριμία της με τον Φάνη Μουρατίδη, η ηθοποιός αποκάλυψε για το ταξίδι που τους έφερε κοντά: "Είχαμε πάει στα Χανιά για τα γυρίσματα της σειράς «Μπαμπά μην τρέχεις» μαζί με τον σκηνοθέτη, οι τρεις μας. Φτάνοντας στα Χανιά κάτι είχε γίνει με το ξενοδοχείο που δεν θυμάμαι και δεν υπήρχαν δωμάτια και μείναμε σε μια σοφίτα που είχε δύο δωμάτια, εγώ με τον Φάνη μείναμε στο ίδιο δωμάτιο περίπου, ήταν λες και το έκανε ο σκηνοθέτης μας επίτηδες".

Η ηθοποιός, έστειλε ακόμη ένα μήνυμα αγάπης στην πεθερά της, και είπε χαρακτηριστικά: "Η πεθερά μου είναι μια καταπληκτική πεθερά και μαμά. Την αγαπάω πάρα πολύ και δεν το λέω έτσι, το εννοώ, την αγαπάω πολύ. Μακάρι κι εγώ να αγαπηθώ έτσι, το εύχομαι γιατί θα αργήσει λίγο αυτό τα παιδιά είναι μικρά ακόμα".

