Ρεβάνς στα Κύπελλα Ευρώπης με μεγάλα παιχνίδια για την πρόκριση

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ατλέτικο Μαδρίτης και Γάνδη-ΠΑΟΚ με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του ΟΠΑΠ:

"Η φάση των «16» ολοκληρώνεται στα Κύπελλα Ευρώπης και βγαίνουν οι ομάδες που θα συνεχίσουν στα προημιτελικά.

Στο Champions League το μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται απόψε (22:00) στο Old Trafford, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ανοιχτοί έμειναν οι λογαριασμοί τους, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ το ντέρμπι του Champions League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ατλέτικο Μαδρίτης παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι (22:00) ο Άγιαξ αντιμετωπίζει τη Μπενφίκα, στη ρεβάνς του 2-2 της πρώτης αναμέτρησής τους στη Λισαβόνα.

Αύριο (22:00) η Γιουβέντους υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ και η Λιλ την Τσέλσι. Στους πρώτους αγώνες η Γιουβέντους και η Βιγιαρεάλ ήρθαν ισόπαλες με 1-1, ενώ η Τσέλσι κέρδισε με 2-0 τη Λιλ.

Στο Βέλγιο ο ΠΑΟΚ για να «σφραγίσει» το εισιτήριο

Την Πέμπτη γίνονται οι αγώνες ρεβάνς της φάσης των «16» στο Europa League και το Conference League.

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 1-0 στην πρώτη αναμέτρησή του με τη Γάνδη στην Τούμπα και θέλει να φύγει αήττητος από το Βέλγιο για να «σφραγίσει» το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Conference League.

Με ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρεται από το Πάμε Στοίχημα και ο αγώνας Γάνδη-ΠΑΟΚ στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Η ομάδα που θα προκριθεί από κάθε ζευγάρι

Ειδικά στοιχήματα προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα και για την ομάδα που θα προκριθεί από κάθε ζευγάρι του Champions League, του Europa League και του Conference League.

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για όλα παιχνίδια του Champions League, του Europa League και του Conference League.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το σύνολο των κόρνερ, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης. στο τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό αποτελέσματα & Over/Under, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών.

Την Πέμπτη το ντέρμπι των «αιωνίων» στη Euroleague

Στη Euroleague κλέβει την παράσταση, στην 30ή αγωνιστική, το ελληνικό ντέρμπι. Την Πέμπτη (21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας διεξάγεται η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για το ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων μεταξύ άλλων, για τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ και τους Over/Under πόντους παικτών.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές επιλογές".

