Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να μπει στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίστηκε απογοητευμένος από την στάση του ΝΑΤΟ, «που μοιάζει υπνωτισμένο από τη ρωσική επίθεση».

«Πρέπει να παραδεχτούμε» ότι η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που το θέμα αυτό ήταν μία από τις αιτίες που επικαλέστηκε η Ρωσία για να δικαιολογήσει την εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

«Ακούγαμε επί χρόνια ότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές, όμως ακούσαμε επίσης ότι δεν θα μπορούσαμε να ενταχθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την παραδεχτούμε», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στη σύνοδο των ηγετών της JEF (Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη), μιας στρατιωτικής συμμαχίας της οποίας ηγείται το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είμαι ικανοποιημένος που ο λαός μας αρχίζει να το κατανοεί και να μην υπολογίζει παρά μόνο στις δικές του δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι νεκροί από τις αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Κίεβο ανέρχονται στους πέντε. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση των αμάχων από τις εμπόλεμες ζώνες, είπε ότι λειτούργησαν «εν μέρει» σήμερα.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε ωστόσο τη λύπη του επειδή το ΝΑΤΟ, «που μοιάζει υπνωτισμένο από τη ρωσική επίθεση», αρνείται να δημιουργήσει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία. «Ακούμε επιχειρήματα όπως ότι μπορεί να ξεσπάσει τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος εάν το ΝΑΤΟ κλείσει τον ουρανό για τα ρωσικά αεροσκάφη. Για αυτό δεν δημιουργήθηκε η ανθρωπιστική ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία και για αυτό οι Ρώσοι μπορούν να βομβαρδίζουν πόλεις και να σκοτώνουν ανθρώπους, να ανατινάζουν νοσοκομεία και σχολεία», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ήδη αναθεωρήσει τη στάση του σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ από την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

